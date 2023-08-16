Запостила "шовинистический словарь" для украинцев в Европе: во Львове разоблачили фанатку России

Львовянка в соцсетях плевалась ненавистью в сограждан и ждала российский парад. Она называла украинцев "свиньями", а украинский язык - "хрюкоязычным".

Теперь украиноненавистнице грозит тюремный срок. Женщине предъявили обвинения сразу по двум статьям: за умышленное разжигание национальной розни, поддержку российской агрессии и героизацию ее участников.

Смотрите также Едва не пригрели змею: российский агент хотел записаться в ряды десантников ВСУ

Обижала украинцев и возвеличивала россиян

Жительница Львова, полная ненависти ко всему украинскому, активно распространяла в запрещенной соцсети Вконтакте сообщения, в которых "хвалила" россиян за агрессию против Украины.

В тоже время украинских военных женщина поливала грязью. Она называла их "извергами" и обвиняла в пытках гражданских. Кроме того, львовянка позволяла себе презрительно высказываться по поводу украинской национальности и языка. В ее постах соловьиная приобрела новый эпитет – "хрюкоязычная", а украинцы фигурировали как "свиньи".

Также злоумышленница пыталась всячески нивелировать украинских беженцев, вынужденных скрываться от войны в Европе. Она запостила такой себе "словарик" на польском языке - пять предложений, которыми европейцы могут обратиться к украинцам.

Страну-агрессорку женщина расписывала в величественных красках и мечтала о "грандиозном параде" в честь ее "победы".

Жительница Львова ненавидит украинцев / Фото Львовская областная прокуратура

В Украине разоблачают "ждунов" "русского мира"