Во Львове чиновникам вручили подозрения по делу о хищениях: городской совет отрицает злоупотребления

Офис генпрокурора сообщил о вручении подозрений двум руководителям районных администраций города Львова за растрату 1,7 миллиона гривен бюджетных средств при закупке окон для дома, который пострадал от российского ракетного удара.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию органа. В то же время городской голова Андрей Садовый и городской совет отвергают сообщения о злоупотреблениях и опровергают информацию об обысках.

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Что известно об этом деле?

Руководителю ЛКП "Ремстрой" Олегу Полищуку, заместителю председателя Франковской районной администрации Ольге Струмеляк и главе Галицкой районной администрации Галине Гладяк вручили подозрения. Это подтвердил городской совет.

Во время досудебного расследования установлено, что указанные должностные лица РА безосновательно согласовали проектно-сметную документацию директору коммунального предприятия Львовского городского совета, которое выполняло аварийно-восстановительные работы жилых домов на улице Стрыйской после ракетного удара по Львову в июле 2023 года,

– говорится в сообщении.

Следствие выяснило, что подрядчик искусственно завысил стоимость оконных блоков и других материалов при проведении ремонта крыш, несущих стен и установке новых окон в пострадавших домах.

По данным Офиса генпрокурора, о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в крупных размерах также сообщили директору коммунального предприятия.

В городском совете в свою очередь отметили, что общая стоимость восстановления домов после обстрела составляет 147 миллионов гривен, и добавили, что именно осенью 2023 года произошел резкий скачок стоимости большинства строительных материалов.

Также все объясняют тем, что такие управленческие решения принимали в критических условиях, в частности "под давлением времени, безопасности жителей и нехватки ресурсов".

Напомним, 6 июля 2023 года россияне атаковали Львов с помощью ракет. Тогда в результате удара был разрушен многоквартирный жилой дом. Также из-за атаки погибли и пострадали люди.