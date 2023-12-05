Во Львове зажгли главную елку города: очень атмосферные и уютные кадры

Во Львове появилась красивая елка высотой 14 метров. Ее городу подарили супруги из Белогорщи.

Главную елку Львова засветили в канун Дня святого Николая, 5 декабря. Ее установили у Оперного театра.

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Что известно об этой елке

Город не тратил денег на елку и ее установку. 14-метровое дерево подарили Львову Иосиф и Галина Панас из Белогорщи. Они привезли елку из Карпат, после чего она в течение 20 лет росла на их дворе. Иосиф Панас на открытии елки пожелал всем украинцам победного 2024 года.

Кран для установки этой елки бесплатно предоставили предприниматели. Новых гирлянд для нее местные власти не покупали. Дерево украшали гирляндами, которые закупили еще в 2018 году. В этом году верхушку главной елки вместо звезды украшает противотанковый "еж". Его создали из старых трамвайных рельсов на "Львовэлектротрансе".

В Городе Льва зажгли елку / Фото Анны Срогий, Суспильне Львов

Что с елкой в Киеве

Главная елка Украины тоже появится, несмотря на войну. В столице монтажные работы начались 3 декабря. Открыть ее планируют в День святого Николая, 6 декабря.

В Киеве также елку установят, украсят и подсветят без бюджетных расходов. Все финансовые вопросы взяли на себя меценаты.

На Софиевской площади в Киеве помимо этого планируют разместить фотозону с несколькими небольшими елками. Каждый желающий сможет взять с них новогоднюю игрушку за донат украинским защитникам и защитницам.

Ранее местные власти предупреждали, что в случае отсутствия света елку во Львове не будут подсвечивать отдельно.