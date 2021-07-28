С грузовиком столкнулся автобус с львовянами, что возвращались с Крестного хода в Киеве

12:09

На трассе Киев – Чоп вблизи Ровно столкнулись грузовой фургон Mercedes-Benz Sprinter и нерегулярный автобус Львов – Киев. В результате ДТП пострадал водитель фургона. Пассажиры автобуса, вероятно, возвращались с Крестного хода в Киеве.