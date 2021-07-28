С грузовиком столкнулся автобус с львовянами, что возвращались с Крестного хода в Киеве

28 июля 2021 , 12:09
Читати новину українською

Источник:

ГСЧС Ровненской области

На трассе Киев – Чоп вблизи Ровно столкнулись грузовой фургон Mercedes-Benz Sprinter и нерегулярный автобус Львов – Киев. В результате ДТП пострадал водитель фургона. Пассажиры автобуса, вероятно, возвращались с Крестного хода в Киеве.

Инцидент произошел ночью 28 июля. На место происшествия прибыли сотрудники ГСЧС.

Читайте также Эпическое ДТП в Киеве: пассажиры толкали троллейбус и он врезался в Nissan – видео

Детали ДТП

  • Столкновение произошло в 2:34 на трассе Киев – Чоп в Ровно.
  • В результате инцидента автобус перевернулся на бок.
  • Спасатели сразу выключили аккумуляторы, чтобы не возник пожар.
  • Травмировался водитель фургона. О его состоянии сейчас не известно.
  • В автобусе ехали 56 паломников и 2 водителя. Из них никто не пострадал.
  • Для помощи привлекли 5 спасателей и 1 технику.
  • Детали ДТП устанавливает полиция.


В ДТП на Ровненщине попали львовяне, которые возвращались из Киева / Фото ГСЧС Ровненской области


От удара автобус Львов – Киев перевернулся на бок / ГСЧС Ровненской области

К теме ДТП с автобусом Киев – Вроцлав на Ровненщине: в полиции назвали причины аварии


В автобусе было 58 человек, они не пострадали / Фото ГСЧС Ровненской области


Спасатели отключили аккумуляторы, чтобы не возник пожар / Фото ГСЧС Ровненской области

Обратите внимание! Недавно в Киеве пассажир набросился на водителя. Как следствие, маршрутка въехала в ограждение. В транспорте были еще другие пассажиры. К счастью, никто не пострадал. Пока не известно, зачем мужчина совершил нападение.
Автор: Олег Терещенко