С грузовиком столкнулся автобус с львовянами, что возвращались с Крестного хода в Киеве
Источник:ГСЧС Ровненской области
На трассе Киев – Чоп вблизи Ровно столкнулись грузовой фургон Mercedes-Benz Sprinter и нерегулярный автобус Львов – Киев. В результате ДТП пострадал водитель фургона. Пассажиры автобуса, вероятно, возвращались с Крестного хода в Киеве.
Инцидент произошел ночью 28 июля. На место происшествия прибыли сотрудники ГСЧС.
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Детали ДТП
- Столкновение произошло в 2:34 на трассе Киев – Чоп в Ровно.
- В результате инцидента автобус перевернулся на бок.
- Спасатели сразу выключили аккумуляторы, чтобы не возник пожар.
- Травмировался водитель фургона. О его состоянии сейчас не известно.
- В автобусе ехали 56 паломников и 2 водителя. Из них никто не пострадал.
- Для помощи привлекли 5 спасателей и 1 технику.
- Детали ДТП устанавливает полиция.
В ДТП на Ровненщине попали львовяне, которые возвращались из Киева / Фото ГСЧС Ровненской области
От удара автобус Львов – Киев перевернулся на бок / ГСЧС Ровненской области
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В автобусе было 58 человек, они не пострадали / Фото ГСЧС Ровненской области
Спасатели отключили аккумуляторы, чтобы не возник пожар / Фото ГСЧС Ровненской области