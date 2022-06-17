Львовяне прощаются с погибшими Героями из 125 бригады терробороны: щемящие кадры

На фронте погибли бойцы 125-й бригады территориальной обороны Львова - Сергей Сподаренко и Иван Кердман. 17 июня с военными простились в их родном городе.

На церемонию прощания пришел и мэр Львова Андрей Садовый. Он обнародовал прививочные фото, как родные и близкие прощаются с павшими Героями.

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Садовый подчеркнул, что Сергей Сподаренко и Иван Кердман были бойцами 125 бригады терробороны Львова.

" Никогда не забудем ваш подвиг . Соболезнования родным и близким. Вечная Память Героям!", - написал городской голова.

Известно, что Сергей Сподаренко с началом вторжения России ушел на войну добровольцем. У него остались жена, двое детей и мама. Иван Кердман также начал войну в защиту Украины. У него остались жена, трое детей, мама и сестра.

Львов прощается с бойцами 125-й бригады терробороны:



На днях в Киеве простились с известным украинским военным корреспондентом и офицером Алексеем Чубашевым . Церемония прощания прошла в столичном Доме офицеров.

Кстати, украинские военные продолжают титанически противостоять российской агрессии. За прошедшие сутки, 16 июня, нашим защитникам удалось успешно отразить штурм вблизи Золотого.

Однако самые ожесточенные бои продолжаются в Северодонецке враг занимается перемещением своих военных. По самому направлению захватчики продолжают избивать из артиллерии. Огонь открывают по позициям украинских военных.

Потери кафиров по состоянию на 17 июня

За минувшие сутки Вооруженные Силы Украины ликвидировали по меньшей мере 200 кафиров . В общей сложности с 24 февраля украинские военные уничтожили 33 150 россиян.

Потери врага в технике:

танков – 1456 (+7) единиц;

боевых бронированных машин – 3563 (+18) единиц;

артиллерийских систем – 734 (+5) единиц;

РСЗО – 233 (+3) единиц;

средства ПВО – 97 (+0) единиц;

самолетов – 215 (+2) единиц;

вертолетов – 180 (+1) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 593 (+2),

крылатые ракеты – 129 (+0),

корабли/катера – 13 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2496 (+2) единиц;

специальная техника – 55(+0).

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