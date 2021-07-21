На Львовщине микроавтобус на скорости влетел в стену туннеля: пострадали 4 человека – видео
21 июля 2021 , 12:36Читати новину українською
Источник:"Золочів.нет"
На трассе Львов – Тернополь 20 июля водитель микроавтобуса Opel Vivaro не справился с управлением и въехал в стену тоннеля. В результате аварии пострадали 4 человека.
Все пострадавшие попали в больницы. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.
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Микроавтобус на скорости влетел в стену
- В селе Плугов на трассе Львов – Тернополь 20 июля произошло сокрушительное ДТП.
- Инспектор по дорожному надзору Золочевского отдела полиции Александр Шинкарчук рассказал, что водитель автомобиля Opel Vivaro, превышая скорость, не справился с управлением.
- Он выехал на встречную полосу, где столкнулся со стеной тоннеля.
- В результате аварии травмировались 4 человека.
- Их госпитализировали в Золочевскую и Львовскую больницу.
- Сейчас правоохранители проводят расследование.
- Они устанавливают точные причины и обстоятельства происшествия.
Смотрите видео с места ДТП: