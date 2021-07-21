На Львовщине микроавтобус на скорости влетел в стену туннеля: пострадали 4 человека – видео

21 июля 2021 , 12:36
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Источник:

"Золочів.нет"

На трассе Львов – Тернополь 20 июля водитель микроавтобуса Opel Vivaro не справился с управлением и въехал в стену тоннеля. В результате аварии пострадали 4 человека.

Все пострадавшие попали в больницы. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.

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Микроавтобус на скорости влетел в стену

  • В селе Плугов на трассе Львов – Тернополь 20 июля произошло сокрушительное ДТП.
  • Инспектор по дорожному надзору Золочевского отдела полиции Александр Шинкарчук рассказал, что водитель автомобиля Opel Vivaro, превышая скорость, не справился с управлением.
  • Он выехал на встречную полосу, где столкнулся со стеной тоннеля.
  • В результате аварии травмировались 4 человека.
  • Их госпитализировали в Золочевскую и Львовскую больницу.
  • Сейчас правоохранители проводят расследование.
  • Они устанавливают точные причины и обстоятельства происшествия.

Смотрите видео с места ДТП:

 

Заметьте! На трассе Киев – Чоп неподалеку Сколе 20 июля произошло жуткое ДТП – лоб в лоб столкнулись Opel и Mazda. В результате аварии погибли женщина и 10-летний ребенок. Еще 3 человека травмировались и находятся в тяжелом состоянии в реанимации.
Автор: Ольга Котів