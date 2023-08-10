На Львовщине в подвале дома нашли мертвыми четырех человек
Источник:ГСЧС Украины
На Львовщине в селе Повитно погибли четыре человека. Это произошло в результате отравления накопившимися в подвале газами.
Трагедия произошла 9 августа. В подвальном помещении двухэтажного жилого дома отравились четыре человека.
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На Львовщине нашли мертвыми четырех человек
На месте происшествия спасатели выяснили, что люди вошли в подвальное помещение дома, где хранился картофель и, вероятно, потеряли сознание из-за вдыхания опасных газов.
К сожалению, в результате отравления люди погибли. Среди погибших: женщина 1956 года рождения и мужчины 1952, 1978 и 1971 годов рождения.
Спасатели проводили работы по изъятию тел из подвала, разведке первого, второго этажей жилого дома и чердака.
Такая высокая концентрация газов, вероятно, могла возникнуть из-за процесса гниения картофеля, находящегося в подвальном помещении. При разложении органических материалов, таких как картофель, возникают различные химические реакции, которые могут выделять опасные газы,
– рассказали спасатели.
Окончательные причины смерти установит следствие.
Люди погибли в подвале / фото ГСЧС
Место, где произошла трагедия / фото ГСЧС
Другие подобные трагические случаи
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