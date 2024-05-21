На Львовщину движутся гроза, град и сильный ветер, непогода будет бушевать несколько дней

Главное управление ГСЧС Украины во Львовской области выложило предупреждение. В нем говорится о том, что в течение вторника, 21 мая, и всю среду, 22 мая, в области будут неблагоприятные погодные условия.

На 22 мая также прогнозируют чрезвычайную пожарную опасность. Правда, на Львовщине ее не будет, но предупреждение касается большинства областей.

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На Львовщине прогнозируют ухудшение погодных условий

По сообщению Львовского регионального центра по гидрометеорологии Украины, на Львовщине в ближайшие три часа с сохранением до конца суток 21 мая и днем 22 мая местами грозы, град, шквалы 15 – 20 метров в секунду,

– сказано в заметке.

Спасатели попросили жителей области ответственно отнестись к собственной жизни и жизни родных. Если вам грозит опасность – звоните в Службу спасения по телефону 101.

Прогноз погоды на 22 мая / Скриншот 24 Канала

Правила поведения во время грозы

Если вы находитесь в помещении, то:

немедленно закройте все форточки, окна и двери;

выключите электроприборы из розетки;

в квартирах не пользуйтесь водопроводом;

не следует умываться над раковинами или ваннами, ни в коем случае не мойтесь в ваннах;

находитесь подальше от окон и металлических предметов, не пользуйтесь телефоном;

На улице, в поле, в лесу, на реке не прячьтесь в небольших сооружениях, домах, палатках и среди деревьев. Отложите металлические предметы и часы и не ложитесь на землю: лучше сидеть, слегка наклонив голову. Также во время грозы опасно плавать, ездить верхом или на велосипеде.

Больше советов от ГСЧС здесь.

Что ждать от погоды в ближайшее время

В целом синоптики обещали осадки на этой неделе. В части областей пройдут умеренные дожди и грозы, также возможен град и шквалы ветра. Наибольшие осадки будут в четверг и в пятницу.

К сожалению, украинские города не всегда справляются с непогодой. Иногда даже короткий, но сильный дождь может наделать беды, а что уж говорить о длительном ливне. Например, в Днепре недавний ливень с градом затопил основные проспекты города. Впрочем, движение это не парализовало, ведь люди и машины мужественно двигались прямо по воде.

Впрочем, от погодных сюрпризов не застрахован никто. Польшу накрыла мощная буря с градом, улицы стали белыми. Ситуация угрожающая, потому что вода поднимает крышки канализационных люков, а некоторые водители не могли выйти из автомобилей и были вынуждены просить о помощи. Непогода бушует во многих городах, власть проводит кризисные совещания.