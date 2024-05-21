На 22 травня також прогнозують надзвичайну пожежну небезпеку. Щоправда, саме на Львівщині її не буде, але попередження стосується більшості областей.

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На Львівщині прогнозують погіршення погодних умов

За повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології України, на Львівщині в найближчі три години зі збереженням до кінця доби 21 травня та вдень 22 травня місцями грози, град, шквали 15 – 20 метрів на секунду,

– сказано в дописі.

Рятувальники попросили мешканців області відповідально поставитись до власного життя та життя рідних. Якщо вам загрожує небезпека – телефонуйте до Служби порятунку за номером 101.

Прогноз погоди на 22 травня / Скриншот 24 Каналу

Правила поведінки під час грози

Якщо ви перебуваєте у приміщенні, то:

негайно зачиніть всі кватирки, вікна та двері;

вимкніть електроприлади з розетки;

у квартирах не користуйтеся водогоном;

не слід умиватися над раковинами або ваннами, в жодному разі не митися у ваннах;

перебувайте подалі від вікон і металевих предметів, не користуйтеся телефоном;

На вулиці, у полі, в лісі, на річці не ховайтеся в невеликих спорудах, будинках, наметах і серед дерев. Відкладіть металеві предмети та годинники і не лягайте на землю: краще сидіти, злегка нахиливши голову. Також під час грози небезпечно плавати, їздити верхи чи на велосипеді.

Більше порад від ДСНС тут.

Що чекати від погоди найближчим часом

Назагал синоптики обіцяли опади цього тижня. В частині областей пройдуть помірні дощі та грози, також можливий град і шквали вітру. Найбільші опади будуть у четвер та в п'ятницю.

На жаль, українські міста не завжди справляються з негодою. Часом навіть короткий, але сильний дощ може наробити лиха, а що вже казати про тривалу зливу. Наприклад, у Дніпрі нещодавня злива з градом затопила основні проспекти міста. Утім, рух це не паралізувало, адже люди й автівки мужньо рухалися просто по воді.

Втім, від погодних сюрпризів не застрахований ніхто. Польщу накрила потужна буря з градом, вулиці стали білими. Ситуація загрозлива, бо вода піднімає кришки каналізаційних люків, а деякі водії не могли вийти з автівок і були змушені просити про допомогу. Негода вирує в багатьох містах, влада проводить кризові наради.