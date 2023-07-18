На Львовщине без света остались более полусотни населенных пунктов: это все – из-за непогоды
Источник:Максим Козицкий
Вечером 17 июля Львовскую область атаковала непогода. По состоянию на утро 18 июля света нет в 57 населенных пунктах региона.
Проблемы с электроэнергией есть на Жовковском, Пустомытовском и Дрогобычском направлениях. В настоящее время свет восстанавливают.
К теме Львов накрыла мощная гроза: очевидцы выложили в сеть апокалиптические фото и видео
На Львовщине без света остается более полусотни населенных пунктов
Как рассказал глава ОВА Максим Козицкий, во Львовской области в результате непогоды электроснабжение нарушено в 57 населенных пунктах.
Без электроснабжения остаются 57 населенных пунктов, из них 16 полностью и 41 частично,
– отметил глава региона.
По словам Козицкого, главные проблемы со светом есть на Жовковском, Пустомытовском и Дрогобычском направлениях. В настоящее время электроснабжение восстанавливают 22 бригады "Львовоблэнерго" – 94 человека и 33 единицы техники.
Что натворила непогода на Закарпатье
Также непогода накрыла и Закарпатье. Вечером 17 июля деревья повалило в Береговском, Хустском и Мукачевском районах. По состоянию на утро 18 июля было зафиксировано 7 случаев падения деревьев на дороги.
Для распиления сваленных деревьев и освобождения проезжей части дорог от древесины привлекались 7 единиц техники и 15 спасателей. Кроме того, поступила информация о том, что в результате падения дерева повреждена крыша жилого дома в частном секторе в Мукачево на улице Гвардейской,
– рассказали спасатели.
В оставшихся без света населенных пунктах работают соответствующие бригады. К счастью, травмированных и погибших в результате непогоды нет.
Непогода на Закарпатье / фото спасателей
На Закарпатье повалило деревья / фото спасателей
Последствия непогоды во Львовской области
- Поздним вечером 17 июля Львов накрыла жуткая гроза. Дождь заливал улицы, гром катился, а молнии разрезали небо.
- В некоторых районах из-за воды образовались настоящие фонтаны. Кроме того, дождь настолько сильно лил, что в одном из торговых центров вода начала течь прямо из стеклянного потолка.
- Очевидцы также зафиксировали сверхмощный удар молний.
- Кроме этого, на видео попал момент попадания молнии. На видео можно увидеть, как она прорезала воздух и ударила в землю.
- Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что информация о попадании молнии в здание не подтвердилась. В то же время, зафиксировали удары по двум трансформаторам. Он добавил, что аварийные бригады работают.