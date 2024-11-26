Изъяты тысячи долларов и золотые слитки: в Одессе разоблачили женщину, которая помогала уклонистам

38-летняя жительница Одессы помогала военнообязанным избежать мобилизации через поддельные документы. Во время обысков изъяты поддельные печати, бланки документов, тысячи долларов и золотые слитки.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовскую областную прокуратуру. В частности, женщина изготавливала фиктивные свидетельства о рождении детей за 14 500 гривен.

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Как одесситка помогала избегать мобилизации

38-летнюю жительницу Одессы подозревают в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, а также в подделке печатей и официальных документов.

Следствие установило, что в 2024 году она за денежное вознаграждение помогала военнообязанным избегать мобилизации и пересекать границу, используя поддельные документы.

О такой "возможности" было размещено соответствующее объявление в мессенджере Telegram. Свои услуги она оценила в 14 500 гривен,

– говорится в сообщении.

Что обнаружили у женщины во время обысков / Фото Львовской областной прокуратуры

В рамках уголовного производства по результатам обысков обнаружено и изъято более 270 поддельных печатей предприятий, учреждений и организаций, бланки документов и свидетельств о рождении детей, а также мобильные телефоны и компьютерную технику, которую использовали для их изготовления.

Кроме того, у подозреваемой обнаружили около 110 тысяч долларов наличными и золотые слитки весом 2,5 килограмма.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.