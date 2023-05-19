Была атака дронами: мэр объяснил, почему ночью во Львове слышали взрыв

19 мая ночь для Украины оказалась тяжелой. Мощные взрывы слышали и во Львовской области.

Как оказалось, оккупанты выпустили по Львовщине "Шахеды". Однако наши силы ПВО сработали отлично.

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Львовщину атаковали дронами-камикадзе

Как рассказали в ОВА, между 4 и 5 часами утра Львовскую область атаковали "Шахеды". К счастью, сработали силы и средства нашей ПВО. Пострадавших нет.

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что целью террористов был объект критической инфраструктуры города.

Атаковали "Шахедами". Пострадавших нет,

– отметил мэр.

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