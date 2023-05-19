Была атака дронами: мэр объяснил, почему ночью во Львове слышали взрыв
19 мая 2023, 07:55Читати новину українською
Источник:Андрей Садовый
19 мая ночь для Украины оказалась тяжелой. Мощные взрывы слышали и во Львовской области.
Как оказалось, оккупанты выпустили по Львовщине "Шахеды". Однако наши силы ПВО сработали отлично.
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Львовщину атаковали дронами-камикадзе
Как рассказали в ОВА, между 4 и 5 часами утра Львовскую область атаковали "Шахеды". К счастью, сработали силы и средства нашей ПВО. Пострадавших нет.
Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что целью террористов был объект критической инфраструктуры города.
Атаковали "Шахедами". Пострадавших нет,
– отметил мэр.
Украину атаковали ракетами и дронами 19 мая: все, что известно
- Ночью 19 мая в Кривом Роге на Днепропетровщине прогремели взрывы.
- На Киевщине ночью также раздавались взрывы. По предварительным данным, россияне снова запускали иранские дроны-камикадзе.
- В КГВА заявили, что все обнаруженные воздушные цели, двигавшиеся в направлении Киева, были уничтожены силами и средствами нашей противовоздушной обороны. Удары по Киеву не допущены.
- Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак подтвердил, что этой ночью несколько взрывов раздалось в Кривом Роге. Враг ударил по частному промышленному предприятию. Пострадала 64-летняя женщина – она госпитализирована в тяжелом состоянии.
- По словам Лысака, есть разрушения цехов, уничтожено оборудование. Сразу несколько построек загорелись. В одной из них спасатели до сих пор тушат огонь.
- Кроме этого, из-за вражеской атаки пожар возник и в четырехэтажном админздании – его уже потушили. Легкие ранения получил 45-летний мужчина – он будет лечиться дома.
- Как сообщила Наталья Гуменюк, россияне ночью выпустили "Калибры", но три ракеты – были уничтожены над Николаевщиной.
- В Воздушных силах заявили, что российские оккупанты атаковали Украину с северного и юго-восточного направлений ударными дронами "Shahed-136/131" и крылатыми ракетами "Калибр" с кораблей в Черном море. Зафиксированы пуски 22 "Шахедов" и шести "Калибров".
- Во время этой ночной атаки силами и средствами противовоздушной обороны воздушных командований "Центр", "Запад" и "Юг" Воздушных сил уничтожены три крылатые ракеты и 16 ударных дронов.