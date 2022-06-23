Львовские десантники сбили российский вертолет Ка-52 стоимостью 16 миллионов долларов
Источник:Максим Козицкий
Россия в войне с Украиной продолжает терять не только живую силу, но и свою технику, стоимость которой составляет миллионы долларов. Украинские воины навсегда приземлили еще один вражеский вертолет.
Украинский воин поразил "Аллигатора" из "Иглы"
На фронте был сбит разведывательно-ударный вертолет России Ка-52 "Аллигатор". Его сбили львовские десантники.
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Цель удалось уничтожить стрелку-зенитчику 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ. Он стрелял из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла". Для украинского воина это первая подбитая цель.
Украинский воин не спешил наносить удар по "Аллигатору" и выдержал паузу. Ему удалось попасть в российский вертолет, успешное сбитие которого подтвердили собратья из соседней позиции.
Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий отметил, что стоимость сбитого российского Ка-52 составляет 16 миллионов долларов.
Потери России в войне с Украиной
- Утром 23 июня в Генштабе ВСУ традиционно обновили приблизительные потери русской армии в войне против Украины. Если говорить об авиации, то Россия потеряла 216 самолетов, 183 вертолета и еще 620 беспилотников.
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- Недавно украинские защитники сбили российский вертолет Ми-35М. Российский вертолет на границе Запорожской и Днепропетровской областей. Вертолет был сбит благодаря переносному зенитно-ракетному комплексу Stinger.
- Еще один вражеский вертолет налетался в Херсонской области. В оперативном командовании "Юг" информировали, что украинские военные сбили российский вертолет с переносного зенитного ракетного комплекса.
- 13 июня Холоднояровцы уничтожили вертолет оккупантов Ка-52 на Изюмском направлении. По данным украинских защитников, вертолет упал на временно оккупированную территорию между населенными пунктами Сулиговка и Довгенькое.
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- Плодотворно подразделения противовоздушной обороны поработали 4 июня. Нашим защитникам удалось сбить истребитель Су-34, вертолет Ка-52, беспилотники и крылатые ракеты. Впоследствии сообщалось, что вражеский "Аллигатор" сбили бойцы 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.
- Значительные потери российская армия понесла в конце мая. В ОК "Юг" информировали, что за сутки сбили 6 российских вертолетов.
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