Львовские военные показали трофейный Т-72Б оккупантов, который уже служит ВСУ

24 ОМБр имени короля Даниила из Львовской области захватила российский танк Т-72Б. Он уже служит ВСУ.

Львовские защитники говорят, что российский танк уже успешно уничтожает своих же. Об этом сообщили 26 мая.

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У порядочного украинского хозяина все должно быть на хозяйке. Тем более когда ту хозяйку нужно охранять от больного соседа. Наши защитники эффективно работают над увеличением своей боевой мощи. Кроме постоянной помощи наших западных партнеров, россияне также с удовольствием отдают нам свою технику, а мы уже точно знаем, что с ней нужно делать,

– говорится в сообщении.

В сети опубликовали фото трофейного Т-72Б, который покинули российские кафиры. На нем есть надпись "Своих не бросаем", но это не соответствует действительности.



Танк российских кафиров забрали львовские военные / Фото 24 ОМБр

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Потери российских оккупантов

Воздушные силы ВСУ в течение суток 26 мая сбили российскую авиацию . Они превратили в металлолом высокоточную управляемую ракету Х-59, беспилотный летательный аппарат "Орлан-10" и вертолет Ка-52.

На Донбассе ВСУ отразили 12 атак врага за сутки 26 мая. Кроме того, украинским военным удалось уничтожить технику врага : 1 танк; 5 артиллерийских систем; 5 единиц боевой бронированной техники; 5 вражеских автомобилей.

Пентагон дал свою оценку потерям России в войне против Украины. По данным высокопоставленного чиновника Министерства обороны Соединенных Штатов Америки, с 24 февраля ВСУ уничтожили около 1 тысячи танков и более 50 вражеских вертолетов. Кроме того, российские кафиры потеряли более 350 артиллерийских систем и почти 30 боевых самолетов-бомбардировщиков.

95 отдельная десантно-штурмовая бригада Вооруженных Сил Украины с помощью противотанкового ракетного комплекса "Джавелин" ликвидировала многие российские техники. 26 мая они сообщили об уничтожении 5 вражеских танков , 4 БМП и БТР.

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