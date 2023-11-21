Во Львовской области сотрудники ТЦК смогут проверять документы у военнообязанных

Военнообязанным во Львовской области нужно носить при себе документы. Ведь работникам Львовского Территориального центра комплектования и социальной поддержки разрешили проверять документы мужчин от 18 до 60 лет.

Соответствующий приказ 20 ноября издал руководитель аппарата Львовской ОГА Тарас Грень. Однако решение было принято еще 17 ноября на заседании Совета обороны Львовской области, пишет 24 Канал.

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Львовский ТЦК может проверять документы у военнообязанных

Приказ Львовской областной военной администрации предусматривает, что военнообязанные граждане Украины в возрасте 18 – 60 лет должны во время действия военного положения иметь при себе:

документы, удостоверяющие личность;

военно-учетные документы – удостоверение о приписке к призывному участку, военный билет или временное удостоверение военнообязанного.

Также мужчины призывного возраста во Львовской области обязаны предоставлять документы для проверки работникам ТЦК и СП.

В свою очередь работников Территориального центра комплектования и социальной поддержки уполномочили проверять документы у военнообязанных в возрасте 16 – 80 лет во Львовской области.



Во Львовской области издали приказ о проверке документов у военнообязанных / Скриншот 24 Канала

Могли ли работники ТЦК и СП проверять документы

В Министерство юстиции Украины ранее объясняли, что работники Территориального центра комплектования и социальной поддержки не имеют права проверять документы у гражданских и военнообязанных граждан.

В министерстве отмечали, что проверять документы у людей на улице могут только уполномоченные представители: