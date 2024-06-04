До этого аварийные отключения вводили в еще 7 областях нашего государства. Это означает, что графики стабилизационных отключений в этих регионах пока не действуют.

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Львовская область присоединилась к областям с аварийными отключениями

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий рассказал, что из-за превышения лимитов потребления электроэнергии, НЭК "Укрэнерго" дала распоряжение ввести в области графики аварийных отключений.

Все детали, как отметил Козицкий, должны сообщить в "Львовоблэнерго".

До этого в компании Укрэнерго сообщали, что аварийные отключения применяли в Донецкой, Житомирской, Николаевской, Киеве и Киевской, Кировоградской, Харьковской, Хмельницкой областях. Это произошло после того, как на неоднократные требования Укрэнерго к облэнерго придерживаться доведенных до областей лимитов, потребление продолжило расти.

Укрэнерго также отмечало, что ограничения будут действовать до тех пор, пока уровень потребления в областях не вернется к границам лимитов. Тогда облэнерго смогут вернуться к плановым графикам ограничений.

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Отключения будут продолжаться и 5 июня