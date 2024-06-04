До цього аварійні відключення вводили у ще 7 областях нашої держави. Це означає що графіки стабілізаційних відключень у цих регіонах поки не діють.

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Львівщина приєдналася до областей з аварійними відключеннями

Очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький розповів, що через перевищення лімітів споживання електроенергії, НЕК "Укренерго" дала розпорядження запровадити в області графіки аварійних відключень.

Усі деталі, як зазначив Козицький, мають повідомити у "Львівобленерго".

До цього у компанії Укренерго повідомляли, що аварійні відключення застосовували в Донецькій, Житомирській, Миколаївській, Києві та Київській, Кіровоградській, Харківській, Хмельницькій областях. Це сталося після того, як на неодноразові вимоги Укренерго до обленерго дотримуватися доведених до областей лімітів, споживання продовжило зростати.

Укренерго також зазначало, що обмеження діятимуть доти, доки рівень споживання в областях не повернеться до меж лімітів. Тоді обленерго зможуть повернутися до планових графіків обмежень.

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Відключення триватимуть і 5 червня