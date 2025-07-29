Несовершеннолетние избили друга и выложили видео происшествия в интернет. Правоохранители устанавливают личности подростков.

Полицейские обнаружили соответствующий ролик во время мониторинга социальных сетей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Львовской области.

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Что о происшествии говорят в полиции?

В комментарии к видео, которое обнаружили правоохранители, указано, что событие имело место в одном из сел Стрыйского района.

Сотрудники отделения полиции №2 Стрыйского районного управления полиции немедленно начали проверку по данному факту. Сейчас полицейские устанавливают личности несовершеннолетних, которые избили товарища и выложили видео в интернет. После этого будет решаться вопрос о привлечении их к ответственности.

К слову, другой случай избиения ребенка произошел в Одесской области в июне. Тогда 17-летний парень жестоко избил 12-летнего односельчанина, а еще один парень снял это все на камеру.

Полиция Одесской области начала уголовное производство, а юноши были задержаны в процессуальном порядке.