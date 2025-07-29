Поліцейські виявили відповідний ролик під час моніторингу соціальних мереж. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на поліцію Львівської області.

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Що про подію кажуть у поліції?

У коментарі до відео, яке виявили правоохоронці, вказано, що подія мала місце в одному з сіл Стрийського району.

Співробітники відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції негайно розпочали перевірку за цим фактом. Наразі поліцейські встановлюють особи неповнолітніх, які побили товариша та виклали відео в інтернет. Після цього буде вирішуватися питання щодо притягнення їх до відповідальності.

До слова, інший випадок побиття дитини стався в Одеській області у червні. Тоді 17-річний хлопець жорстоко побив 12-річного односельця, а ще один хлопець зняв це все на камеру.

Поліція Одещини почала кримінальне провадження, а юнаків було затримано у процесуальному порядку.