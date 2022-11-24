Во Львовской области ввели все типы аварийных и почасовых отключений

Из-за масштабной российской атаки по инфраструктуре Украины энергетики пытаются стабилизировать ситуацию. В областях ввели сразу несколько графиков отключения света, Львовщина не стала исключением.

"Укрэнерго" ввело во Львовской области разные типы отключения света. Ограничения будут действовать 24 ноября.

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24 ноября во Львовской области по указанию "Укрэнерго" введены все типы аварийных и почасовых отключений,

– говорится в сообщении.

В "Львовоблэнерго" попросили граждан с пониманием отнестись к ситуации. Наши энергетики пытаются сделать все возможное, чтобы стабилизировать критическую ситуацию в энергосистеме.

Заметим, что такие отключения света ввели и в соседних областях – Закарпатской и Ивано-Франковской.

Отключение света в Украине: последние новости

23 ноября оккупанты в очередной раз атаковали энергетическую инфраструктуру Украины. Поэтому почти по всей территории нашей страны исчез свет.

К вечеру во многих регионах удалось возобновить электроснабжение, однако там сразу же ввели отключение.

По состоянию на утро 24 ноября 70% Киева все еще без света. Водоснабжение было восстановлено на левом берегу города.

Кстати, энергосистема Украины связана с Молдовой, поэтому без света остались не только украинцы, но и молдаване. Граждане соседней страны запустили в сети флешмоб, обращаясь к россиянам: "В темноте, но без вас".

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