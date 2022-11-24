"Укренерго" запровадило у Львівській області різні типи відключення світла. Обмеження діятимуть 24 листопада.

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24 листопада на Львівщині за вказівкою "Укренерго" введені всі типи аварійних та погодинних відключень,

– мовиться у повідомленні.

У "Львівобленерго" попросили громадян з розумінням поставитися до ситуації. Наші енергетики намагаються зробити все можливе, щоб стабілізувати критичну ситуацію в енергосистемі.

Зауважимо, такі відключення світла запровадили й у сусідніх областях – Закарпатській та Івано-Франківській.

Відключення світла в Україні: останні новини

23 листопада окупанти вкотре атакували енергетичну інфраструктуру України. Через це майже по всій території нашої країни зникло світло.

До вечора у багатьох регіонах вдалося відновити електропостачання, однак там одразу ж запровадили відключення.

Станом на ранок 24 листопада 70% Києва все ще без світла. Водопостачання відновили на лівому березі міста.

До речі, енергосистема України пов'язана з Молдовою, то ж без світла залишилися не лише українці, а й молдавани. Громадяни сусідньої країни запустили у мережі флешмоб, звертаючись до росіян: "У темряві, але без вас".

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