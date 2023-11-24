Тот, кто сказал "Слава Украине" перед расстрелом․ В Нежине устанавливают памятник Мациевскому

Украинский защитник Александр Мациевский был расстрелян оккупантами со словами на устах "Слава Украине!" Герою поставили памятник в его родном Нежине Черниговской области. Скоро будет открытие.

В пятницу, 24 ноября, от местных СМИ стало известно об установке бронзового монумента Герою Украины Александру Мациевскому. Важно, что памятник будет частью большого мемориального комплекса.

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Памятник Мациевскому

Отметим, что высота скульптуры Мациевского составляет около 2,2 метра. Она будет поднята на несколько ступенек. Расположен памятник на улице Гоголя в центральной части города. Официальное его открытие должно состояться уже в ближайшее время.

Установка монумента Александру Мациевскому / Фото из телеграм-канала "Чернигов Оперативный"

Обратите внимание! В Нежинском городском совете еще летом сообщали, что мемориальный комплекс будет сделан в красно-черном цвете в форме большого казацкого креста.

Всё будет расположено на круглом красном граните диаметром 16 метров. А на черных гранитных сегментах казацкого креста высекут имена павших Героев. Средства на памятник собирали среди предпринимателей и благотворителей.

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