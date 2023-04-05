Наши глаза все видят, – "Мадьяр" показал Донецк и "Донбасс Арену"

Российским захватчикам нужно запомнить, что им нигде не будет безопасно. Это наглядно демонстрирует ролик из Донецка, который в сеть выложил командир с позывным "Мадьяр".

На видео, какое он опубликовал в сети, можно увидеть как самый оккупированный город, так и "Донбасс Арену". Причем все чуть ли не до малейших мелочей. Сам "Мадьяр" обратился к оккупантам и предупредил их, что за ними пристально следят, передает 24 Канал.

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ВСУ очень и очень близко

Желаю крепкого. "Мадьяр" на связи. Ходите, вам что-нибудь покажу. Как вам ракурс? К каждому креселку. Соскучились? Да, это наш украинский Донецк, который год захваченный оккупантами,

– заметил он.

У него за спиной множество мониторов. На них видно видео с временно оккупированного Донецка. Каждый ролик демонстрирует нам чуть ли не в мельчайших деталях происходящее в городе.

"Мадьяр" добавил, что захватчикам нужно помнить, что наши военные очень и очень близко к ним. И что бойцы 59-й ОМПБр видят, "если не все, то практически все". Причем, к маленьким деталям, например кресла на "Донбасс Арене".

"Так что, черви, будьте готовы. Никто из вас не понимает, когда и куда (прилетит – 24 Канал). Не для вас, черви, арена строилась, да и город в целом. Но уверен, наступит время, когда над этим городом развеется желто-голубой флаг, а на стадионе заиграет украинский гимн", – добавил он.

"Мадьяр" показал оккупированный Донецк и "Донбасс Арену": смотрите видео

Накануне мы рассказывали об очередной попытке оккупантов распространять фейки. В частности, они сообщали о том, что "Мадьяр" якобы погиб. На это военный очень иронически отреагировал.

"Мадьяр" высмеял вражеский фейк