"Некрасивая история": МАГАТЭ могло финансировать ядерные исследования России в оккупированном Крыму

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) могло финансировать российские ядерные исследования в Крыму. Кроме того, представители организации могут быть причастны к обучению врачей из оккупированного Донецка.

МАГАТЭ постоянно публично выступало за территориальную целостность Украины. Впрочем, несмотря на это, журналисты "Радио Свобода" опубликовали доказательства того, что агентство сотрудничало с Россией.

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МАГАТЭ критикуют за толерантность к ядерному террору России

В 2021 году глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заверил тогдашнего главу украинского МИД Дмитрия Кулебу, что агентство будет обсуждать вопрос всех ядерных объектов, расположенных на временно оккупированных территориях, только с Украиной.

В 2015 году Россия даже отказалась подписывать годовой отчет организации из-за того, что учебный ядерный реактор под Севастополем был указан в нем как украинский (Севастополь указан как территория Украины и в других ежегодных отчетах МАГАТЭ, например за 2022 год),

– отметили в "Радио Свободе".

Впрочем, МАГАТЭ уже неоднократно критиковали за чрезмерную толерантность к ядерному террору России, а Гросси постоянно повторяет, что никакой угрозы и рисков якобы нет.

Как пишет "Радио Свобода", в распоряжении журналистов издания оказались некоторые внутренние документы МАГАТЭ по двум научным проектам, которые получили поддержку организации.

МАГАТЭ могло финансировать исследования загрязнений в Крыму

Один из совместных проектов России и МАГАТЭ – исследование временных тенденций загрязнения в прибрежных российских районах Черного моря с помощью ядерных и других аналитических методов, которое стартовало осенью 2016 года. Подобные изучения проводили не только в сотрудничестве с Россией, а также Австралией, Италией, Вьетнамом, Кувейтом и тому подобное.

Программа проекта связана с "исследованием временных тенденций неорганических и органических загрязнений, в отдельных российских прибрежных районах Черного моря (морские станции на полуострове Тамань, в Анапе, Новороссийске, Туапсе, Сочи и Севастополе)".

"Это нарушение, потому что МАГАТЭ официально считает, что Севастополь – это украинская территория, как и Донецкая область, Луганская область, Запорожская область и все оккупированные территории Украины", – отметила бывший член Коллегии Госинспекции ядерного регулирования Украины, независимый эксперт по ядерной энергетике и соучредитель ОО "Антикризисный экспертный ядерный центр Украины" Ольга Кошарная.

Исполнителем этого проекта был институт ядерных исследований из подмосковной Дубны ОИЯИ. Предполагалось, что исследования продлятся до сентября 2019 года с возможностью продления. И хотя в соглашении проекта ничего нет о финансовой стороне сотрудничества, но то, что МАГАТЭ выступает спонсором проекта, таки упоминается.

"Радио Свобода" также располагает грантовой заявкой ОИЯИ, где неоднократно упоминаются планы взятия проб в Севастополе. Также в документе упоминается о совместной работе ОИЯИ с Институтом биологии южных морей имени Ковалевского РАН,, созданной на базе Севастопольской биологической станции.

В заявке описан и предполагаемый бюджет проекта на три года: 165 тысяч евро, включая 120 тысяч евро на оборудование. Институт просил у МАГАТЭ грант в размере 15 тысяч евро, остальное планировал покрыть из собственных средств,

– пишут журналисты.

Россияне даже публиковали статьи на основе анализа проб, взятых у побережья Крыма – в 2014 году он указан, как украинский, а уже в 2015 – как российский.

"Несмотря на то, что взятие проб в аннексированном Крыму было утверждено в подписанном МАГАТЭ соглашении, в итоговой статье о проекте, опубликованной в 2019 году, Севастополь и Крым не упоминаются; говорится только взятие проб в пределах черноморского побережья российского Краснодарского края", – отмечают в "Радио Свобода".

Правда, исследовались ли во время реализации проекта, поддержанного МАГАТЭ, пробы из Крыма, как это было запланировано, установить не удалось.

К слову, вместе с россиянами над этим проектом работали крымские ученые, которые остались на полуострове после российской аннексии и поддерживали Путина.

Россия планировала исследовать с МАГАТЭ миграции птиц в Крыму

Другой научный проект, что поддержало МАГАТЭ, касался изучения миграции птиц и распространения птичьего гриппа с помощью изотопного анализа.

Контракт по этому проекту был заключен в 2018 году. А в сентябре 2023 года россияне направляли отчет по этим исследованиям в МАГАТЭ.

Контракт предусматривал, что агентство должно выплатить на исследования российским ученым 60 тысяч евро.

В отчете российская сторона указала, что часть образцов птичьих перьев было собрано в Крыму. Было ли это изначально согласовано с МАГАТЭ – неизвестно,

– пишет "Радио Свобода".

МАГАТЭ и Россия подготовили тренинговый курс в Москве

На понедельник, 21 октября, в Москве запланировали открытие регионального тренингового курса по физике брахитерапии – одного из видов радиотерапии для лечения рака предстательной железы).

Курс пройдет в рамках одной из программ технической кооперации МАГАТЭ и финансово поддерживается агентством. Общая стоимость программы – почти 2 миллиона долларов США,

– говорят журналисты.

В этом курсе примут участие 22 человека из Армении, Беларуси, Кыргызстана, Туркменистана и России. Всех их мог отбирать именно секретариат МАГАТЭ. Как известно, двое из участников работают в оккупированном Донецке в онкоцентре имени Бондаря.

"Это непорядок. Я знаю от источников из нашего дипломатического представительства в Вене, что было не официально, но негласно, принято решение свернуть все тренинги на территории России, которые оплачиваются из бюджета МАГАТЭ. Мне кажется важнее даже не то, что на него приехали из Донецкой области, а сам факт проведения такого тренинга. Так, МАГАТЭ не может инициировать санкции, например, в отношении "Росатома", этого не позволяет делать Римский статут, но отказаться проводить за счет МАГАТЭ мероприятия на территории России они могут", – отметила Ольга Кошарна.

Она отметила, что спонсирование таких проектов агентством – это "некрасивая история". К тому же все те россияне, которые работали на должностях в МАГАТЭ до полномасштабного вторжения России в Украину, до сих пор на должностях. Страна-агрессор также продолжает входить в Совет руководителей организации.

При этом российские взносы в бюджет МАГАТЭ в 2024 году были сравнительно небольшие, только 1,8% – при том, что США вносят 25%, Китай – почти 15%, а Германия – 6%,

– говорится в расследовании "Радио Свободы".

Что говорят в МАГАТЭ о своем сотрудничестве с Россией

В МАГАТЭ говорят, что продолжают считать Крым как часть Украины. А их проекты с Россией якобы имели лишь "технический характер" и никак не отражают изменения позиции агентства относительно статуса полуострова.

"Рассмотренные действия подпадают под мандат МАГАТЭ "способствовать обмену научной и технической информацией о мирном использовании атомной энергии" и имели исключительно технический характер, не представляя собой изменения позиции Агентства по статусу Крыма. То же самое касается отчетов контрагентов по таким исследовательским соглашениям. Мнения контрагентов, выраженные в их отчетах, являются их собственными и не отражают позиции МАГАТЭ или его государств-членов", – заявили в агентстве.

Правда, в агентстве решили не отвечать на вопрос, что подпись его представителя стоит в документе, где Севастополь указан частью России.

Также в МАГАТЭ не прокомментировали тренинг в Москве.

В Постоянном представительстве Украины при международных организациях в Вене рассказали, что ни один из этих проектов МАГАТЭ не согласовывало с нашим государством.

А в российском представительстве журналистами по проектам с МАГАТЭ также решили не отвечать.