Из-за ядерной опасности: представители МАГАТЭ прибыли на Южноукраинскую АЭС

На Южноукраинскую атомную электростанцию прибыли представители МАГАТЭ. Эксперты будут там находиться до завершения войны в Украине.

По словам генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси, их эксперты будут находиться на всех украинских атомных электростанциях. Еще с сентября 2022 года эксперты Международного агентства по атомной энергии работают на Запорожской АЭС.

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МАГАТЭ будет находиться на Южноукраинской АЭС

Мариано Гросси заявил, что в агентстве решили усилить свое присутствие на украинских АЭС. К такому выводу пришли, учитывая все риски и текущую ситуацию в стране.

Начали мы с Запорожской АЭС, крупнейшей в Украине. Теперь – расширяем эту миссию на все атомные станции,

– заявил гендиректор МАГАТЭ.

По его словам, это только первый шаг, и работа в этом направлении будет продолжаться. Рафаэль Мариано Гросси объяснил, что:

на Южноукраинской атомной электростанции будут находиться два их эксперта по ядерной безопасности;

они будут мониторить ситуации на станции, оказывать техническую поддержку и консультации украинским коллегам;

специалисты также будут фиксировать все внештатные ситуации на объекте и отчитываться о своих выводах в штаб-квартиру МАГАТЭ.

Что этому предшествовало: важное

16 января Рафаэль Гросси заявил, что Международное агентство по атомной энергии расширяет свое присутствие в Украине. Об этом он говорил с осени 2022 года.

Гендиректор МАГАТЭ также заявил, что они пытаются помочь предотвратить ядерную аварию во время войны. Именно поэтому эксперты МАГАТЭ будут присутствовать на всех атомных электростанциях Украины.

13 января в МАГАТЕ заявили, что агентство разместит по два эксперта на каждой украинской АЭС. Кроме того, Гросси во время визита в Украину посетит Южноукраинскую, Ровенскую и Чернобыльскую АЭС, чтобы запустить там миссии. Также специалисты МАГАТЭ будут работать на Хмельницкой АЭС.