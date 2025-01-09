Сбивание вертолетов России в Черном море: в ВМС сказали, уменьшилось ли количество вылетов врага

Украинские морские дроны "Магура" в ночь на 31 декабря уничтожили два российских вертолета над Черным морем. После этого количество вылетов оккупантов над акваторией уменьшилось.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова спикера Военно-Морских Сил ВСУ Дмитрия Плетенчука в эфире национального маратона. Это было первое уничтожение вражеских вертолетов с помощью беспилотников.

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Что происходит с вылетами вертолетов россиян в Черном море

По данным Дмитрия Плетенчука, несмотря на то, что количество вылетов вертолетов россиян немного уменьшилось, над Черным морем все еще летают вражеские воздушные суда.

Они (россияне – 24 Канал) вынуждены все равно использовать вертолеты для противодроновой борьбы, это их основная цель деятельности и основная задача,

– пояснил представитель ВМС.

Он также подчеркнул, что российские силы не полностью прекратили патрулирование с помощью вертолетов над морем, поскольку им не хватает альтернативных методов для "охоты" на украинские морские беспилотники.

Плетенчук заметил, что российские военные часто не понимают, какая ситуация сложилась, с первой попытки. И для того, чтобы сделать правильные выводы, нужно повторять соответствующие действия.

Кроме того, несмотря на заметное снижение активности российской авиации над Черным морем, Плетенчук подчеркнул, что это остается значительным вызовом для Сил обороны. Он отметил, что российские силы сохраняют фактический контроль над воздушным пространством над Крымом и прилегающими водами.

К слову, 31 декабря в ГУР МО сообщили, что морские дроны Magura у мыса Тарханкут во временно оккупированном Крыму уничтожили российский вертолет Ми-8. Уже через несколько дней в разведке рассказали, что нивелированных российских вертолетов было 2 единицы, другой был подбит, но смог приземлиться.