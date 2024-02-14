Magura уничтожила "Цезаря", – разведчики потопили большой десантный корабль России

В Крыму 14 февраля затонул российский корабль "Цезарь Куников". Это была операция Вооруженных Сил Украины и Главного управления разведки.

В ГУР рассказали, что очередной российский корабль потопили с помощью дронов Magura . К слову, предыдущее судно, а именно “Ивановец” тоже атаковали этими БПЛА.

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Это судно – одно из самых новых

Разведчики сообщили, что успешную миссию осуществили спецназовцы "Группы 13" ГУР МО Украины.

Вражеский корабль атаковали ударными морскими дронами Magura V5 у берегов временно оккупированного Крыма недалеко от города Алупка,

– говорится в сообщении.

В ГУР отметили, что "Цезарь Куников" получил критические пробоины по левому борту и начал тонуть. Интересно, что российский офицер, чьим именем назвали корабль, был убит ровно 81 год назад.

Также разведчики отметили, что большой десантный корабль был одним из самых новых российских судов. Он мог вмещать 87 членов экипажа на борту. Москва использовала его во время войн против Грузии, Сирии и Украины.

Поисково – спасательная операция оккупантов успеха не имела.

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