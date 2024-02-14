Magura уничтожила "Цезаря", – разведчики потопили большой десантный корабль России
Источник:ГУР
В Крыму 14 февраля затонул российский корабль "Цезарь Куников". Это была операция Вооруженных Сил Украины и Главного управления разведки.
В ГУР рассказали, что очередной российский корабль потопили с помощью дронов Magura . К слову, предыдущее судно, а именно “Ивановец” тоже атаковали этими БПЛА.
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Это судно – одно из самых новых
Разведчики сообщили, что успешную миссию осуществили спецназовцы "Группы 13" ГУР МО Украины.
Вражеский корабль атаковали ударными морскими дронами Magura V5 у берегов временно оккупированного Крыма недалеко от города Алупка,
– говорится в сообщении.
В ГУР отметили, что "Цезарь Куников" получил критические пробоины по левому борту и начал тонуть. Интересно, что российский офицер, чьим именем назвали корабль, был убит ровно 81 год назад.
Также разведчики отметили, что большой десантный корабль был одним из самых новых российских судов. Он мог вмещать 87 членов экипажа на борту. Москва использовала его во время войн против Грузии, Сирии и Украины.
Поисково – спасательная операция оккупантов успеха не имела.
ГУР потопили "Цезаря Куникова": смотрите видео
Украина уничтожила катер "Ивановец"
- Ракетный катер "Ивановец" был уничтожен точным ударом ГУР в ночь на 1 февраля. Это судно было на рейде озера Донузлав в северо-западном Крыму. Предположительно, на борту были противокорабельные ракеты "Москит". Стоимость такого корабля – ориентировочно 60 – 70 миллионов долларов.
- Корабли этого проекта больше не строят. Всего таких в составе Черноморского флота было три.
- Восстановить этот корабль вряд ли удастся, ведь запчасти достать фактически невозможно.