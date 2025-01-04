Каждый раз новые сюрпризы: как украинские морские дроны усугубляют проблемы россиян в Черном море

В Институте изучения войны считают, что усиление наступательных возможностей Украины в Черном море может угрожать российскому контролю над оккупированным Крымом. Такой вывод в частности был сделан после поражения в море вражеских вертолетов Ми-8 украинскими дронами.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире 24 Канала подчеркнул, что присутствие украинских надводных дронов возле Крыма – это проблема для России, которую она пока решить не может.

Смотрите также Уникальная операция по уничтожению российских вертолетов: каких специалистов мог потерять враг

России придется изменить подход к пребыванию в море

Тимочко напомнил, что в Черном море при загадочных обстоятельствах упал Ми-28; подорвалась баржа, которая перевозила "Шахеды" из Ирана. Если принимать во внимание и то, что у Крымского моста после штормов посрывало боновые заграждения, которые россияне растягивали для прикрытия объекта, то все это заставит их не просто поволноваться, а менять весь подход к пребыванию в Черном море.

Ведь как бороться с надводными дронами Россия действенный способ не изобрела. Одновременно с этим от украинского ГУР и изобретателей каждый раз новые сюрпризы,

– озвучил Тимочко.

Если раньше это были дроны-камикадзе, потом дроны, которые несли на себе реактивные установки, то теперь дроны могут наносить прицельные поражения вражеской авиации.

Именно ее россияне используют для патрулирования над Черным морем, поскольку они считали, что для кораблей есть гораздо больший риск. Ведь скорость передвижения корабля меньше, чем у вертолета.

О чем задумается враг после атак в море

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ подчеркнул, что сейчас борьба за Черное море продолжается не столько в контексте самого моря, как поиска российских кораблей, которые могут осуществлять пуски ракет.

По его словам, россияне будут пытаться находиться в море и в дальнейшем, но с каждым разом это для них будет проблемой, а точнее – лотереей.

"Создать огромный москитный флот из надводных дронов, чтобы за раз выбить российский флот – вряд ли удастся, но работа в этом направлении будет продолжаться. Россия не может скрыть то, что ее вертолеты падают, что проблема для ее военного флота даже под прикрытием является серьезной", – подчеркнул Тимочко.

Россияне в очередной раз задумаются, целесообразно ли выводить свои корабли из того же Новороссийска, или пока максимально стоит быть на расстоянии от Крыма.

Напомним, ГУР МО Украины в Черном море возле временно оккупированного Крыма 31 декабря 2024 года провело успешную операцию. Спецназовцы подразделения Group 13 с помощью оснащенных ракетами морских дронов Magura V5 уничтожили 2 российских вертолета Ми-8. Еще один получил огневое поражение и подбитым смог приземлиться.