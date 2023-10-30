Это следствие работы российской пропаганды, – МИД Украины об антиеврейских погромах в Махачкале
В Махачкале вечером 29 октября прошли массовые протесты и погромы после того, как в аэропорту приземлился самолет из Израиля. Это следствие работы российской пропаганды.
Об этом в комментарии 24 Каналу заявил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко. Он подчеркнул, что эти события отражают глубоко укоренившийся антисемитизм.
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Россия десятилетиями культивировала чувство ненависти к другим народам
Николенко заявил, что события в Махачкале – это укоренившийся антисемитизм, который насаждали российские элиты и общества. Он подчеркнул, что такая ненависть к другим народам есть следствие российской пропаганды.
Угрозы расправиться с евреями – следствие работы русской государственной пропаганды, десятилетиями культивировавшей среди россиян чувство ненависти к другим народам. Вспомним, что недавно президент Путин и министр иностранных дел Лавров выступали с оскорбительными антисемитскими заявлениями,
– заявил Николенко.
В МИД также отметили: российские обвинения, что к протестам в Дагестане якобы причастна Украина, – это попытка переложить ответственность с больной головы на здоровую.
"Мы глубоко убеждены, что международное сообщество должно решительно реагировать на проявления расовой ненависти в России и где угодно в мире", – подчеркнул Николенко.
Протесты в Махачкале: последние новости
- Вечером 29 октября в столице Дагестана произошли массовые погромы после того, как в аэропорту приземлился рейс из Тель-Авива. Местные мусульмане начали выкрикивать антисемитские лозунги, держали палестинские флаги и плакаты с надписями "Мы против еврейских беженцев".
- Протестующие в поисках граждан Израиля проверяли документы у выходивших из здания аэропорта людей. Дагестанцы даже вылезали на крыло самолета и пытались так попасть на борт. Евреев искали и в воздухозаборнике.
- В Израиле отреагировали на события в Махачкале. В МИД страны отметили, что серьезно относятся к попыткам нанести вред израильским гражданам и евреям где бы то ни было.