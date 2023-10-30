Это следствие работы российской пропаганды, – МИД Украины об антиеврейских погромах в Махачкале

30 октября 2023, 19:35
Читати новину українською

В Махачкале вечером 29 октября прошли массовые протесты и погромы после того, как в аэропорту приземлился самолет из Израиля. Это следствие работы российской пропаганды.

Об этом в комментарии 24 Каналу заявил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко. Он подчеркнул, что эти события отражают глубоко укоренившийся антисемитизм.

К теме На погромы в Махачкале отреагировали в США и НАТО: призывают защитить еврейскую общину

Россия десятилетиями культивировала чувство ненависти к другим народам

Николенко заявил, что события в Махачкале – это укоренившийся антисемитизм, который насаждали российские элиты и общества. Он подчеркнул, что такая ненависть к другим народам есть следствие российской пропаганды.

Угрозы расправиться с евреями – следствие работы русской государственной пропаганды, десятилетиями культивировавшей среди россиян чувство ненависти к другим народам. Вспомним, что недавно президент Путин и министр иностранных дел Лавров выступали с оскорбительными антисемитскими заявлениями,
– заявил Николенко.

В МИД также отметили: российские обвинения, что к протестам в Дагестане якобы причастна Украина, – это попытка переложить ответственность с больной головы на здоровую.

"Мы глубоко убеждены, что международное сообщество должно решительно реагировать на проявления расовой ненависти в России и где угодно в мире", – подчеркнул Николенко.

Протесты в Махачкале: последние новости

  • Вечером 29 октября в столице Дагестана произошли массовые погромы после того, как в аэропорту приземлился рейс из Тель-Авива. Местные мусульмане начали выкрикивать антисемитские лозунги, держали палестинские флаги и плакаты с надписями "Мы против еврейских беженцев".
  • Протестующие в поисках граждан Израиля проверяли документы у выходивших из здания аэропорта людей. Дагестанцы даже вылезали на крыло самолета и пытались так попасть на борт. Евреев искали и в воздухозаборнике.
  • В Израиле отреагировали на события в Махачкале. В МИД страны отметили, что серьезно относятся к попыткам нанести вред израильским гражданам и евреям где бы то ни было.

Автор: Анжеліка Байбак