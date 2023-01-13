На свои грабли: жители Махачкалы перекрыли трассу из-за отсутствия света

Пока россияне обстреливают Украину и пытаются оставить нас без света, у них самих нет электричества, а в некоторых регионах и тепла. Так, ночью 13 января жители пригорода Махачкалы перекрыли федеральную трассу из-за отсутствия электроэнергии.

В результате образовалась огромная пробка. Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 Канал.

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У россиян проблемы со светом

Как стало известно, жители поселка в пригороде Махачкалы перекрыли федеральную трассу в знак протеста против отсутствия электричества.

Поэтому в районе поселка Караман-2 образовалась большая пробка, а на место происшествия прибыла полиция.

Так, местные жители сидят без света уже четвертые сутки. По словам протестующих, сначала полицейские просили их разойтись. Позже появилась информация об "отдельных задержаниях".

Российские СМИ пишут, что за последние годы в этом поселке часто возникает недовольство из-за коммунальных аварий.

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