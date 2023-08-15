Взрыв на заправке, десятки жертв и пострадавших: все, что известно о пожаре в Махачкале
В России в дагестанском городе Махачкала вечером 14 августа прогремели мощные взрывы. Впоследствии стало известно, что там образовался пожар на заправке, в результате чего есть жертвы.
Стоит отметить, что люди не знали элементарные нормы пожарной безопасности, из-за чего оказались в плену огня. Все, что известно о пожаре в Махачкале – читайте в материале 24 Канала.
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Что происходило в Махачкале
Очевидцы сообщили о пожаре около 21:45 по местному времени. Тогда отмечали, что раздался взрыв на одной из местных заправок, а огонь охватил 10 находившихся рядом автомобилей.
В Махачкале на АЗС вспыхнул пожар: смотрите видео
Впоследствии пропагандисты отметили, что ЧП произошло на заправке Нефть-24. Они подчеркнули, что это одно из самых людных мест в городе. По предварительным данным, люди пошли смотреть на огонь, в результате чего получили травмы и стали жертвами чрезвычайного происшествия.
Пожар в Махачкале образовался на заправке Нефть-24: смотрите видео
Далее рядом с местом пожара образовалась пробка из автомобилей, а люди пытались помочь пострадавшим добраться до больницы и уехать подальше от костра.
Люди пытаются эвакуировать пострадавших в Махачкале: смотрите видео
По предварительным данным причиной пожара стал разрыв баллона с газом на заправке в городе. Местные говорили, что спустя время огонь от заправки перекинулся на ближайшие дома. Жителей экстренно эвакуируются.
Момент взрыва на АЗС в Махачкале: смотрите видео
Пропагандисты отмечали, что взрыв был такой силы, что в окнах вокруг выбило стекла. Площадь возгорания после взрыва в Махачкале составляет 500 квадратных метров. Пожару предоставлен третий ранг.
Сильный огонь в Махачкале: смотрите видео
По словам местных, при взрыве полностью сгорел автобус с людьми. Полиция и медики помогают эвакуироваться прохожим и пострадавшим.
В больницах Дагестана много пострадавших из-за пожара: смотрите видео
В МЧС Дагестана отметили, что пожар до сих пор не локализовали, его тушат 260 человек и 80 единиц техники.
Что известно о жертвах пожараПо состоянию на 01:13 количество пострадавших выросло до 69 человек, 13 из них – дети. Погибших – 12. Пожар локализован.
В МЧС Дагестана сообщили, что 12 человек погибли, еще 60 – пострадали. Пожар до сих пор не могут усмирить.
По данным российских СМИ, по состоянию на 15 августа 00:10 известно о 12 погибших, среди которых 2 детей Еще 50 человек пострадали, 11 детей доставили в республиканскую больницу. Предварительно школьники ехали по микроавтобусу, который оказался фактически в эпицентре взрыва.
В 22:46 стало известно, что количество жертв увеличилось до 10 человек, пострадавших – более 50 среди них есть дети.
По состоянию на 22:30 известно о 8 погибших людей. Число пострадавших пока остается в пределах 20 человек.
По данным российских СМИ, по состоянию на 22:26 известно о 5 погибших после пожара. Еще 20 человек получили ранения и обратились к медикам.
По состоянию на 22:12 российские пропагандисты сообщали о 3 погибших в результате пожара в Махачкале. Также по меньшей мере 10 человек обратилось за медицинской помощью.
В Махачкале в результате пожара есть жертвы и пострадавшие: смотрите видео
Что говорили о пожаре в местных властях
МВД Дагестана сообщили, что на заправке взорвались 2 цистерны с топливом из 8. Поэтому велик риск повторных вспышек.
Российские пропагандисты опросили работника АЗС "Нефть-24". Он сказал, что все началось в находившемся рядом автосервисе. Там произошел пожар, огонь опрокинулся на АЗС и произошел взрыв.
Работник АЗС рассказал о взрывах в Махачкале: смотрите видео
Впоследствии высказался о пожаре и главе республики Дагестане Сергее Меликове. Он заявил, что эвакуация пострадавших с места взрыва на АЗС на окраине Махачкалы практически завершена, пострадали более 60 человек.
Глава Дагестана прокомментировал ситуацию с пожаром: смотрите видео
По его словам, открытое горение на месте чрезвычайного происшествия – ликвидировано. Он также заверил, что в настоящее время для пострадавших готовится самолет Ил-76 МНС России с медицинскими модулями, чтобы доставить их на лечение в московские больницы.