Махинации на сотни миллионов со средствами "ПриватБанка": Коломойскому объявили 5 подозрения

Бизнесмену Игорю Коломойскому сообщили о новом подозрении. Предположительно, речь идет о махинациях со средствами "ПриватБанка" на сотни миллионов гривен.

Об этом сообщили 24 Каналу источники в ОГП и СБУ.

Новое подозрение Коломойскому: что известно?

Источники 24 Канала в госструктурах подтвердили, что бизнесмену Игорю Коломойскому было объявлено новое подозрение.

Предположительно, речь идет о финансовых махинациях со средствами "ПриватБанка", сумма которых, по предварительным данным, составляет сотни миллионов гривен.

Сейчас официальные подробности не разглашают, информация ожидается в ближайшее время.

Заметим, недавно Верховный суд Швеции отказал в открытии апелляционного производства по жалобе кипрских компаний, которые связывают с Коломойским. Фактически, предыдущие судебные решения остаются в силе. Ранее компании Littop Enterprises Limited, Bordo Management Limited и Bridgemont Ventures Limited (LBB) требовали компенсацию от государства в размере более 6 миллиардов долларов – они владели более 40% акций ПАО "Укрнафта". Однако арбитражный трибунал пришел к выводу, что эти компании не осуществляли никакого фактического вклада в капитал "Укрнафты", поэтому не имеют права обращаться в международный арбитраж.

Интересно, что после восстановления государственного контроля над "Укрнафта" доходы значительно выросли. До этого компанией почти 20 лет владел Игорь Коломойский.

В каких преступлениях подозревают Коломойского?

2 сентября 2023 года суд взял под стражу Игоря Коломойского сроком на 2 месяца, оставив возможность внесения залога в более 500 миллионов гривен. Бизнесмена подозревают в мошенничестве и легализации имущества, которое было получено незаконным путем. Следствие предполагало, что Коломойский мог получить незаконно более 570 миллионов гривен, а впоследствии легализовать их.

7 сентября Коломойский получил второе подозрение. Его обвиняют в завладении 9,2 миллиарда гривен "ПриватБанка".

Уже 15 сентября бизнесмен получил новое, третье, подозрение – в незаконном обогащении с 2013 по 2014 годы на сумму в 5,8 миллиарда гривен. Для этого фигурант создал преступную группировку, которая состояла из сотрудников банка, в котором он был основателем и акционером.

С сентября 2023 года Коломойский находится под стражей.

8 мая 2024 года у бизнесмена появилось новое подозрение, уже не экономическое. Олигарха подозревают в заказе убийства адвоката, который отказался с ним сотрудничать. Произошло это еще в 2003 году.