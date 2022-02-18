Майдан в 50 фото: красноречивые кадры Максима Баландюха, которые возвращают в дни Революции

Революция Достоинства имеет разные краски. Все начиналось с мирных сине-желтых флагов, а закончилось оранжевыми горящими шинами и кровью. Важные для последующих поколений кадры удалось поймать львовскому фотографу.

24 канал в рамках проекта "Баррикады Достоинства" собрал 50 красноречивых фотографий с Майдана Максима Баландюха. Также он поделился своими воспоминаниями и эмоциями.

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Начало движения

Все началось в ноябре, когда студенты вышли на Майдан, чтобы мирно показать властям, что украинцы – за европейский вектор внешней политики Украины.

"Было прикольно, весело. Самой большой интригой было одно – будет ли из этого какой-то толк, или это не просто так", – вспомнил Баландюх.

Майдан подняли украинские студенты

Люди были готовы стоять до конца

Классно, что люди поднялись, но никто не знал, даст ли это что-то. Я был на Оранжевой Революции и мне было интересно, что будет происходить в этот раз. Что-то похожее? Или просто пошумит и затихнет?

– сказал фотограф.

Движение поддержали студенты разных вузов и в разных городах

Молодежь мирно хотела показать, к чему стремится

На Майдане собрались совершенно разные люди

Жестокий разгон

Баландюх рассказал, что жуткий момент был после того, как разогнали студентов в ночь на 1 декабря. Никто не знал, что будет дальше.

"Тогда говорили о том, соберется ли миллион людей. Либо испугаются и не приедут, либо наоборот", – отметил фотограф.

Студентов жестоко разогнали

Люди не сдались и вышли на улицы массово

Как все было

В ту ночь Беркут жестоко напал на людей с дубинками. Баландюх рассказал момент, когда оказался в шаге от избиения.

"Все бежали, а я остановился и фотографировал. Так получилось, что я не успел убежать. Один из служащих на меня замахнулся, припер к стенке, но не ударил. Он только крикнул: "Ушел отсюда". Попался какой-то нормальный. Я повернулся, ушел и ждал удара в спину, но его не было", – рассказал фотограф.

Он добавил, что многим в этот день не повезло. "Они натолкнулись на неадекватов. Их жестоко избили", – подчеркнул Баландюх.

Людей беспощадно избивали

Украинцы не собирались сдаваться

Большинство людей бежали к площади возле Михайловского собора.

"Все перебазировались на тот холмик возле церкви. Люди стояли. Были провокаторы, которые сеяли панику. Говорили, что Беркут идет, но на самом деле этого не было", – рассказал Баландюх.

На следующий день, 1 декабря, приехало много людей. Все поняли, что просто так это не закончится,

– добавил фотограф.

Майдан стал началом нового

Баррикады и шины

Люди приехали на Майдан 1 декабря – тогда было много дискуссий.

"Много разного говорилось и думалось. Многие говорили, что просто так все не закончится. Я лично не думал, что все настолько далеко зайдет", – заметил Баландюх.

Съехались со всех уголков страны

Люди ехали целыми автобусами

Ночью согревались возле горящих шин

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Выразить свою позицию приходили люди совершенно всех возрастов

Было много депрессивных мыслей, ведь это была зима – холодно, короткий день. Когда не хватает дневного света, человек биологически подвержен депрессивному состоянию. Было много скептических мыслей. Было грустно от мыслей, что все это могут замять и все напрасно,

– вспомнил фотограф.

Люди выходили, несмотря на страх

Сдаваться не собирались

"Ночевали много где. И в соборе, и в Доме профсоюзов, и в гостях. Кто-то в группе в фейсбуке писал, что принимает людей. Каждую ночь ты был в другом месте", – отметил Баландюх.

Люди понимали, что их жизни угрожает опасность, но стояли

Каждый искал свое максимально безопасное место во время активных действий

Власти не прекращали подавлять протесты, но этого не удавалось сделать

После каждого нападения на майдановцев они еще больше вспыхивали протестным настроением

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Беркутовцев не могли остановить даже священники

Когда люди поняли, что стоять придется долго, разработали другую "тактику".

"Постоянно быть на Майдане не было нужды. Все говорили о том, что нужно приезжать под определенные события. Стабильное количество людей стояло все время. Однако когда что-то происходило – массово подъезжали все остальные", – объяснил Баландюх.

Люди стояли до конца

Собрались люди из совершенно разных сфер жизни, но их объединяла одна цель

Много медиков спасали майдановцев

Украинцы пытались фактически голыми руками противостоять Беркуту

Люди ночевали в Михайловском соборе

Настроение протеста было решительным

Расстрел Небесной Сотни

20 февраля Максим Баландюх ночевал в квартире одного мужчины вместе со многими другими майдановцами.

"Мне написал коллега тогда, что утром начались беспорядки. Я быстро поехал на Грушевского и увидел все", – рассказал фотограф.

Я не был на самом переду. Однако, стоя уже в 100 – 150 метрах, это все уже выглядело очень страшно,

– добавил он.

Людей просто расстреливали

Друг другу помогали, как могли

Многих, к сожалению, спасти не удалось

Увидел, как мужчина делал искусственное дыхание человеку возле Дома профсоюзов. Он просил, чтобы кто-то помог, потому что у самого уже не было сил. Люди помогали, но немногие умели это делать правильно. Мужчина несколько секунд отдыхал и продолжал дальше,

– рассказал Баландюх.

Люди с медицинским образованием едва не падали от бессилия

Спасали не только медики, но и обычные люди

От беспощадных пуль гибли и медики

Спасали людей просто подручными средствами

Несмотря на угрозу потерять жизнь, люди не разбежались

Были беркутовцы, которые переходили на сторону народа

Майдановцы не надеялись, что их так жестоко расстреляют

Почему Майдан не стоит вспоминать с жалостью

Максим Баландюх объяснил, что ему не нравится, когда Майдан ассоциируется с плачем и трагичностью.

"Я понимаю, что погибли люди и это очень неприятно. Однако думаю, что Небесной Сотни точно было бы неприятно, что их вспоминают с сожалением. Это лидеры, герои, которые не побоялись идти", – заметил фотограф.

Он отметил, что после Майдана сменилась власть, ценности и сознание. Это вещь, которая стоила того, хотя конец был трагическим.

Столицу пришлось еще долго восстанавливать

Революция Достоинства изменила много судеб

Я знаю много людей, которые изменились, начали общаться на украинском. Это был мощный момент для Украины. Мне кажется, их нужно вспоминать с уважением и гордостью, а не с грустью и печалью,

– отметил Баландюх.

"Считаю, надо изменить свое настроение, ведь это была победа. Без нее ничего бы не получилось. Нас держала бы под колпаком Россия и дальше. Это было неотвратимо", – подчеркнул фотограф.

Майдан изменил сознание украинцев

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"Майдан в воспоминаниях людей получил страдательные эмоции. Жалость – эта эмоция ничуть не соответствует настроению майдановцев. И, кажется, это настроение задают люди, которым хочется поплакаться", – сказал Баландюх.

Благодаря Революции Достоинства удалось не погубить Украину

На Майдане стояли, даже несмотря на холодное время года

Люди согревались горящими шинами

Майдан – это был бой, в котором украинцы победили. В каждом бою есть жертвы, им честь и уважение! Но все-таки это была победа. И хотелось бы, чтобы в памяти народа именно такое воспоминание доминировало: победа и героизм,

– высказался Баландюх.

Он подчеркнул, что это более достойно Небесной Сотни, чем траурные черные ленты.

Баландюху удалось сделать кадры, которые войдут в историю Украины

Фотограф считает, что Майдан был мощным боем

Люди сжигали много вещей, чтобы согреться

Автобусы с людьми ехали в Киев из разных регионов

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Майдан запомнится украинцам, как новая страница истории

С самого начала никто не думал, что все так закончится

Важно! Сайт 24 канала ведет проект "Баррикады достоинства", в котором напоминает о страшных, но таких важных днях для Украины. 8 лет назад миллионы людей вышли на Революцию Достоинства, чтобы отстоять свои европейские права. Поэтому вместе вспоминаем избиения студентов, "Марш миллионов", революционный Новый год, "кровавое Крещение", первые смерти активистов, бурный февраль и убийства Небесной Сотни. Об этом с нами говорят сами же майдановцы, бывшие студенты, родственники погибших, священники и другие причастные к Майдану люди.

Автор проекта – руководитель отдела новостей сайта 24 канала Наталья Боднар.