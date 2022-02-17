"И на войне есть место любви": видео с таким названием обо мне и моем муже-добровольце, которых случайно свела судьба в одной из майдановских групп в соцсетях, я берегу вот уже седьмой год.

Советуем Как Огнекрещение стало переломным моментом Революции Достоинства: воспоминания активного участника Майдана

То, что не убьет даже оружие

Похожая история соединила и моих друзей – Марьяну и Сергея Каланжовых. Однако их война тогда была еще не на Востоке, а как поется в песне, "в центре города на фронте". Воспоминаниями о том, как общая цель сделала их одним целым, супруги поделились в откровенном разговоре в рамках проекта "Баррикады Достоинства" для сайта 24 канала.

Любовь не знает преград

Семья Марьяны и Сергея – это лучшая иллюстрация того, что Украина – единая, с запада на восток и с севера на юг. Каждого из них на Майдан еще в первые его дни позвало сердце.

Она – украиноязычная журналистка из живописного Закарпатья, которая уже имела за плечами 4 года работы в ведущих национальных медиа в Киеве. Он – русскоязычный бывший сотрудник правоохранительной системы из Николаева, которому надоела несправедливость в органах и обществе в целом.

Судьба соединила две родственные души на баррикадах Майдана / Коллаж 24 канала

Вместо чар-зелья – майдановский чай

О первом знакомстве и самой яркой вспышке, которая впоследствии переросла в глубокое чувство, каждый из супругов вспоминает по-разному.

По словам Сергея, его искра вспыхнула в первые дни Евромайдана, когда холодные ночи ноября заставили его пойти за чаем к волонтерам, чтобы согреться.

Там и увидел впервые это чудо,

– говорит мужчина.

Судьбоносное утро после ночи ужаса

Зато для Марьяны отсчет начался 1 декабря 2013 – после жуткой ночи разгона студентов. Она вспоминает, что тогда впервые пообщалась со своим будущим мужем, еще не догадываясь об этом.

Я встретила его утром у Михайловского собора. Потом как-то незаметно мы начали общаться чаще, вместе что-то делали. Были разговоры и дружба. Нас каждый день объединяло общее дело. Наша "смена" была ночью: я – на кухне, он – на страже. Наверное, это постоянное пребывание вместе в важное и напряженное время, да еще в такую нежаркую погоду, заставляло нас искать хоть какой-то позитив. Этим позитивом стало наше общение,

– говорит Марьяна.

Уставшие Марьяна и Сергей Каланжовы в первые дни после разгона студентов / Фото из семейного архива семьи Каланжовых

Немало пару сблизило то, что часто на дежурство они заступали вместе. К тому же их объединял общий круг друзей, которых тоже сплотили бурные события Революции Достоинства.

Впрочем, среди всей компании Марьяне Сергей казался особенным: он был более серьезным, сосредоточенным, бдительным, имел за плечами армию. Девушка еще тогда поняла – для него Майдан – совсем не игрушки.

К теме "Беркут" не решился зайти в Михайловский монастырь, – священник о разгонах Евромайдана

У судьбы были свои планы

В конце концов, оба оказались в 38-й сотне самообороны Майдана, которая ныне носит имя погибшего Героя Небесной Сотни Устима Голоднюка. Сергей выполнял мужскую работу по охране тогдашнего сердца Украины, которая завоевывала свое право на жизнь без кандалов, а Марьяна, как и тысячи других девушек, заботилась о том, чтобы ни один из подходивших к стеле майдановцев не был голодным и холодным.

На Майдане Сергей был одним из координаторов охраны / Фото из семейного архива семьи Каланжовых

Сейчас женщина признается, что тогда даже не ожидала, что их с Сергеем дружба станет крепкой основой будущей семьи. Она была уверена – когда Революция Достоинства победит, парень вернется в родной Николаев и на этом все кончится. Однако впереди у пары были испытания, только закалившие ее.

Важно! Сайт 24 канала ведет проект "Баррикады достоинства", в котором напоминает о страшных, но таких важных днях для Украины. 8 лет назад миллионы людей вышли на Революцию Достоинства, чтобы отстоять свои европейские права. Поэтому вместе вспоминаем избиения студентов, "Марш миллионов", революционный Новый год, "кровавое Крещение", первые смерти активистов, бурный февраль и убийства Небесной Сотни. Об этом будут говорить сами же майдановцы, бывшие студенты, родственники погибших, юристы, священники и другие люди, имеющие отношение к Майдану. Автор проекта – руководитель отдела новостей сайта 24 канала Наталья Боднар.

Самый черный день

Как рассказывает сейчас пара, переломный момент наступил 18 февраля – в день, когда начался штурм Майдана, вылившийся в массовое убийство революционеров.

Сергей с деревянным щитом вместе с ребятами из сотни держал оборону стелы. Светошумовой гранатой травмировали его правую руку. Помощь оказали сначала в Доме профсоюзов. Когда здание начало гореть, нужно было доставить Сергея в больницу. Меня тогда рядом не было – он еще днем меня предупредил, что чувствуется какая-то опасность, может быть что-то плохое. Попросил, чтобы я не шла в тот день на Майдан,

– делится Марьяна болезненными воспоминаниями об одном из самых черных дней в новейшей украинской истории.

Сергей Каланжов на Майдане с побратимом Артуром Степаненко "Соколом" (справа), который сейчас несет службу в рядах ВСУ / Фото из семейного архива семьи Каланжовых

В конце концов, она послушала любимого и утром 18 февраля присоединилась к работе над волонтерским проектом, которому так и не суждено было быть реализованным.

А жизнь Сергея оказалась в серьезной опасности. Вечером 18 февраля он защищал территорию у стелы. Вдруг рядом раздался взрыв. Далее – контузия и серьезная травма кисти правой руки. Сергею оторвало фаланги большого и указательного пальцев, а также он получил множественные ранения и ожоги.

Справка со списком травм, полученных Сергеем Каланжевым 18 февраля / Фото из семейного архива семьи Каланжевых

В больницу парня пришлось вывозить несколькими машинами с пересадками. Сначала – с Майдана к друзьям, а уже оттуда – в руки к хирургам. В конце концов, медикам почти чудом удалось сохранить функциональность правой руки Сергея. Ситуацию осложнила гангрена, которая начала развиваться. Однако врачи смогли победить, несмотря на то, что парень потерял две фаланги пальцев.

Достойно внимания "За эти несколько минут мы переродились": как герои в 2021 вспоминают первый кровавый разгон Майдана

Спасение под прикрытием

Большую роль в том, что Сергею удалось сохранить руку, сыграл врач-травматолог Роман Горобец. Марьяна вспоминает, что он вместе с коллегами поддерживал майдановцев, хотя спасать их приходилось почти подпольно.

В дни горячего противостояния на Майдане беркутовцы устраивали рейды по больницам, где разыскивали активных революционеров. Поэтому медикам пришлось записать Сергея в журнале пациентов как упавшего и травмировавшегося пожилого дедушку.

Между тем, друзья влюбленных помогали собирать деньги на его лечение. Врачи спасали руку, не требуя никаких вознаграждений, однако немало медикаментов нужно было покупать. Но поддержка небезразличных украинцев и любимой сделала свое дело – тяжелый период в жизни парня остался позади.

А дальше началась война. Сергей очень хотел присоединиться к рядам защитников на Востоке Украины, но последствия серьезной травмы правой руки и длительное лечение не позволили ему это сделать. Несмотря на это, вместе с Марьяной продолжили бороться за свободную украинскую Украину на мирной территории.

Сейчас пусть мы и не на фронте, но стараемся не быть в стороне происходящих в государстве событий,

– говорит молодая семья.

Свадьба под знаком Майдана

Одно из самых теплых воспоминаний, которое заставляет Сергея улыбаться, – знаковый подарок, который после Майдана сделали ему на день рождения друзья. Это была вышиванка, которую ему посоветовали надеть на знакомство с будущими тестем и тещей. В конце концов, пророчество самых близких людей сбылось.

В 2015 году пара без особых празднований вступила в брак и до сих пор считает тот день одним из важнейших / Фото из семейного архива семьи Каланжовых

Более того – именно такую одежду молодые супруги надели на собственную свадьбу. Как знак того, что Украина, которая была, есть и будет в их жизни, объединила две родственные души.

На Пасху 2014 года он поехал в гости к моей семье на Закарпатье. Поженились мы летом 2015 года. В стране – война, поэтому настроения для пышного гуляния не было, как и не было свадебного марша, всей суеты с подготовкой и т.д. Подали заявление на заключение брака, пришли через два месяца – расписались. Пошли на берег Днепра, отметили в кругу нескольких друзей, а вечером – с моей младшей сестрой и ее парнем. И это было тогда самое лучшее для нас. Идеальная свадьба, на наш взгляд,

– говорит Марьяна.

Глядя на такие молодые украинские семьи, любовь которых выплавлялась в горниле революций, а сейчас и войны, все наши внутренние и внешние враги должны понять: эта нация – непокоренная. Ведь даже в худшие мгновения она умеет бороться за свое будущее, отстаивать его и, несмотря ни на что, быть счастливой.

Обратите внимание! Семья Каланжовых выражает благодарность всем собратьям, медикам, единомышленникам, друзьям, которые в бурные дни Революции Достоинства были рядом с ними и стали надежной поддержкой.