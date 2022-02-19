Бурные события 2013 – 2014 годов объединили нашу диаспору разных поколений. Больше о том, как украинцы поддерживали Майдан заграницей и пытались привлечь внимание мира, читайте в материале в рамках проекта "Баррикады Достоинства".

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Юлиан Гайда – американский украинец

29-летний Юлиан Гайда родился в США, всю свою жизнь он провел в Чикаго. Он является украинцем в третьем поколении с обеих сторон – мамы и папы. Дедушки и бабушки были беженцами во время Второй мировой войны.

"Они все галичане. Но имею все же какие-то, говорят по папиной стороне, казацкие корни. Также происхожу из священнического рода из Подкарпатья", - вспомнил мужчина.

Отец Юлиана был священником, мама преподает в университете. Сам мужчина около 10 лет работал в сфере журналистики. Теперь он изучает богословие в Киевской семинарии УГКЦ. "Сейчас, особенно в условиях пандемии, чувствуется, какие в мире есть боль и страдания. Я услышал и ответил на призвание к священству", – пояснил он.

Воспоминания со времен Майдана

Когда в 2013 году начался Майдан, Юлиану был всего 21. Он видел, в том числе и в соцсетях, как много его новых друзей из Украины выходят на протесты. Были диаспоряне, которые считали, что ничем не в состоянии помочь землякам, разве только выслать деньги.

Между тем другие понимали, что должны принимать активное участие в происходящем, что стоит не только обращаться к американским конгрессменам и сенаторам. Но также и ехать в Украину или поддерживать и организовывать митинги в США.



Одна из первых акций в поддержку Майдана в Чикаго / Фото Оксаны Ками

"Я всю жизнь жил в Чикаго, но часто видел друзей из Кливленда, Филадельфии, Нью-Йорка. Потому что когда человек принадлежит к таким организациям как Пласт или СУМ, или играет на бандуре, это значит, что он знает много кого в других местах. Я играю на бандуре, и я принадлежу к Пласту (улыбается – 24 канал)", – отметил Юлиан.

Юлиан организовывал акции поддержки в США

Вместе с единомышленниками он решил создать в США новую общественную организацию украинцев – "Коллектив журналистов Евромайдана". Все ее участники тогда были еще студентами. Они старались переводить как можно больше новостей о Майдане с украинского на английский язык. Так как в американских СМИ почти ничего об этом не писали, даже об избиении студентов.

Мы очень верили, что из этого (протестов – 24 канал) что-то будет. Что есть новое поколение украинцев, которое не имеет памяти Советского Союза, и хочет чего-то лучшего,

– подчеркнул Юлиан.

Важно! Сайт 24 канала ведет проект "Баррикады Достоинства", в котором напоминает о страшных, но таких важных днях для Украины. 8 лет назад миллионы людей вышли на Революцию Достоинства, чтобы отстоять свои европейские права. Поэтому вместе вспоминаем избиения студентов, "Марш миллионов", революционный новый год, "кровавое Крещение", первые смерти активистов, бурный февраль и убийства Небесной Сотни. Об этом будут говорить сами майдановцы и другие люди, которые были причастны к Майдану.



Автор проекта – руководительница отдела новостей сайта 24 канала Наталья Боднар.

Местные организации в Чикаго организовали очень много акций поддержки, в частности – под украинским консульством в Чикаго, одним из крупнейших в США. Впрочем, Гайда не понимал, почему мероприятия, на которых американскую публику призывают поддерживать Украину, должны происходить именно в украинской среде.

Есть в английском языке выражение: "Священник проповедует хору". То есть хор уже знает, о чем говорится. А нужно другим проповедовать. Когда я лично организовывал акции, это было в центре города,

– объяснил мужчина.

На них украинцы собирались вблизи Chicago Water Tower в районе Magnificent Mile – с элитными бутиками, стильными ресторанами и роскошными отелями. В предрождественское время там как раз было еще больше людей, чем обычно. Поэтому именно туда и пошли наши диаспоряне. В руках они держали плакаты: "Спросите нас, что происходит в Украине".



Юлиан во время акции протеста в Чикаго / Фото Оксаны Ками



Украинцы на улицах Чикаго / Фото Оксаны Ками

Как американцы на все это реагировали

По словам активиста, большинство американцев проявляли поддержку, часто подходили и расспрашивали подробнее о ситуации в Украине. Диаспоряне печатали для них тысячи буклетов и раздавали их на улицах. Раньше, еще до Майдана, Юлиану часто приходилось объяснять, что он украинец. А его мать, выросшая в Чикаго, должна была убеждать учителей, что Украина вообще существует. Впрочем, после Революции Достоинства все изменилось.

"Американские тітушки"

По словам Юлиана, уже в конце протестов и в начале войны на Донбассе в США появились фактически "местные титушки", которые пытались спровоцировать украинскую общину. Моментами было действительно страшно, например, – когда оставляли петарды перед украинским храмом.

Их было очень мало, но они дают о себе знать и творят противостояние к нам. Это те, кто поддерживает путинскую Россию и выступает против всех западных структур – это НАТО, или ЕС, или американская власть,

– заметил украинец.

Поездка в Украину на Майдан

Находясь за тысячи километров от эпицентра событий, Юлиан понял, что должен поехать в Украину. Впервые он прилетел в Киев 10 декабря – "Коллектив журналистов" привез помощь от украинских ГО. "Это не был первый раз, когда спецслужбы избили митингующих. Но именно тогда "Беркут" постарался совсем свергнуть Майдан", – вспомнил диаспорянин.

Справка. В ночь на 11 декабря режим Януковича пытался разогнать активистов во время ночного штурма, применяя "Беркут" и внутренние войска.

Когда вечером 10 декабря Юлиан приехал в центр Киева, то был очень удивлен. Он увидел сцену, там как раз выступала Руслана. Но людей было очень мало, где-то до 2 тысяч. "Община ожидала, что я что-то им расскажу интересное, покажу, но ничего не происходило. Выглядело так, что через несколько дней все закончится", – отметил Гайда.



Юлиан Гайдна на Майдане в Киеве, 2013 год / Фото из личного архива

Поэтому, проведя некоторое время на Майдане, он поехал ночевать к господину Ефиму – отцу своей кумы. Когда уже дома они включили телевизор, то увидели, как наступает "Беркут". Юлиан понял, что должен вернуться. Впрочем, хозяин не хотел его пускать и даже закрывал на ключ. Мол, это опасно, особенно – для американца.

Я говорил: "А подумайте, если меня побьют, тем более тогда в США послушают". В итоге он меня все-таки впустил. Но не позволил ехать самому, очень переживал,

– объяснил Гайда.

По дороге на Майдан Юлиан и господин Ефим подбирали незнакомых людей, которые шли туда пешком, поскольку не работало метро. И за тот час или два, что их там не было, на улицы вышли тысячи людей.

"Тысячи людей были готовы умирать"

Гайда вспомнил один из самых жутких и лучших одновременно моментов, которые пережил тогда в Киеве. Улицы обливали водой, активистов запугивали и пытались разогнать. Но они, несмотря ни на что, держались вместе и оставались на Майдане.

"И тогда раздавался гимн. Руслана пела "душу й тіло ми положимо за нашу свободу". Я эти слова всю свою жизнь произносил, но в комфорте американской школы. А тут я впервые понял смысл тех слов, значение. Потому что я был среди людей, которые действительно в тот миг были готовы положить душу и тело за свободу. Никогда не забуду тот момент, когда вокруг меня тысячи людей были готовы умирать", – подчеркнул Юлиан. В ту ночь он остался на Майдане до рассвета.

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По возвращении в США диаспоряне организовали тур по стране, ездили по университетам и общественным центрам, чтобы рассказывать о том, что видели на Майдане. Тогда Гайда впервые, стоя на сцене перед 500 людьми, рассказал о том, как протестующие пели гимн и готовились к смерти. И не мог сдерживать слез.

Я очень рад, что Майдан начали называть не Евромайданом, а Революцией Достоинства. Потому что есть определенные вещи, которые никакое государство или союз не могут обеспечить, а только люди, которые могут защитить права,

– подчеркнул мужчина.

Юлиан с друзьями еще несколько раз возвращались в Киев – сначала в феврале 2014 года, а затем во время выборов в мае. Их организация существовала до 2016 года, пока не присоединилась к другой – "Вместе для Украины".

Как Майдан изменил украинскую диаспору

Как объяснил Юлиан, поддерживать Майдан в США выходили украинцы из очень разных волн эмиграции. В таких городах, как Чикаго, Детройт или Кливленд, например, проживает много эмигрантов из послевоенной волны. Многие из них были крупными антисоветскими активистами. Именно они одними из первых пытались организовать акции в поддержку Украины осенью 2013 года.

При этом, помогали им в этом активисты уже из новой волны. То есть волны эмиграции действительно впервые начали вместе сотрудничать во время Майдана,

– отметил Гайда.

Он также рассказал, что в Чикаго и Нью-Йорке есть очень большое еврейское сообщество, которое происходит из Украины. До Майдана его представители называли себя "русскоязычными или постсоветскими" евреями. Впрочем, они хорошо понимали, что антиукраинская пропаганда во времена Майдана – фейковая, и что Путин и его сторонники занимаются антисемитизмом. Потому это сообщество тоже организовывало акции в поддержку нашего государства, но отдельные. Впервые там начали брать на себя украинскую идентичность.

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Что-то похожее происходило и с крымскими татарами. Ранее украинская диаспора не имела ничего общего с их сообществом в США. Впрочем, после оккупации Крыма все изменилось, теперь они часто организуют вместе мероприятия. "Хотя их диаспора здесь существовала также десятки лет. Мы абсолютно ничего не имели общего, а теперь имеем. И это такая новая диаспорная солидарность. Думаю, это очень позитивно", – отметил Юлиан.

Я бы не сказал, что это было сразу с начала Майдана, с начала войны. Но в течение следующих месяцев и годов началось. То есть украинская диаспора очень изменилась после этого,

– отметил он.

Гайда подчеркнул, что очень много людей в США поддерживают Украину и суверенитет. Даже те, кого мало что связывает с украинской диаспорой и идентичностью. Они просто верят, что наше государство должно иметь право на самостоятельность, развитие собственных государственных структур, фундаментальное достоинство. Это понимают и те, кто борется там за человеческие права на местном уровне.

"Вот, например, моя жена. Я ее не знал во время Майдана. Но она очень активна в афро-американском движении в США. Она четко понимает, что это, когда полиция избивает человека, когда государство издевается. Другие люди, которые имеют другой опыт, понимают это уже не на душевном, а на философском уровне. Моя идеология заключается в том, что не должны люди такое позволять (насилие, нарушение прав – 24 канал)", – добавил Юлиан.

"Нужно взращивать мировую солидарность"

Гайда подчеркнул, что в 2013 – 2014 годах впервые удалось почувствовать особую мировую солидарность, которой раньше в диаспоре не существовало. Он призвал помнить, что в мире есть также много других людей, которые имеют опыт, похожий на украинский. В частности – в Гонконге.

"Хотя они и не являются соседями Украины, но нужно взращивать эту мировую солидарность. Потому что люди понимают украинское дело, мы понимаем их дело. И можем делиться новой парадигмой воли и достоинства. И не забывать о них", – убежден мужчина.

Что происходило в Гонконге: смотрите видео

В этом контексте он вспомнил интересную историю. Один из его товарищей китайского происхождения был раньше протестантом. Но теперь он – украинский греко-католик. Когда в канадском Ванкувере, где живет этот человек, были акции в поддержку Гонгонга, там не было ни одного китайского пастыря. Все они боялись китайских властей.

Единственным священником, который пришел тогда поддержать активистов, был украинский. Он не смог приехать в Украину во время Майдана, но чувствовал, что должен выступать в поддержку человеческих прав и в своей среде. "Теперь у него есть приход, который включает где-то 40 китайцев. Потому что они говорят, что это – церковь, которая уважает человеческое достоинство", – подытожил Юлиан.