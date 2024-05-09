Отставки Джонсона не будет: Палата представителей США проголосовала против инициативы Грин
Источник:Reuters
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон останется на своем посту. Против его отставки, инициированной отдельными трампистами, проголосовало большинство республиканцев и демократов.
И демократы, и большинство республиканцев было единодушно против представления Марджори Тейлор Грин.
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Отставка Джонсона не ко времени
Свое представление одиозная конгрессвумен инициировала еще в прошлом месяце. Голосование за него состоялось в среду, 8 мая.
Инициативу Грин поддержали лишь 11 республиканцев, причем остальные 196 других представителей этой партии выступили категорически против увольнения Джонсона. В поддержку спикера-республиканца также выступили 163 демократа. В общем, Джонсона решили оставить в должности 359 конгрессменов. За отставку проголосовало 43 конгрессмена, 7 воздержались.
Инициатива Грин вынести на голосование отставку спикера Джонсона также вызвала недовольство и самого лидера республиканцев Дональда Трампа, который в социальной сети заявил, что "не время" для республиканцев пытаться отодвинуть собственного спикера.
Я ценю демонстрацию доверия со стороны моих коллег, что отвергли эти ложные инициативы,
– сказал Майк Джонсон после голосования.
Почему Грин пыталась отстранить Джонсона с должности
Конгрессвумен инициировала свое представление после серии угроз и встреч с Джонсоном. Она требовала, чтобы спикер в 2024 году больше не вносил на рассмотрение палаты помощь Украине и продвигал только те законопроекты, с которыми соглашается большинство республиканцев. Грин также требовала, чтобы Конгресс прекратил финансирование любых расследований Минюста против Трампа, и добивалась сокращения финансирования федерального правительства.
Почему образовался хаос в Палате представителей США
- Инициатива по отставке спикера Джонсона – не первая попытка отдельной группы республиканцев, известной как MAGA, посеять хаос. Осенью 2023 года спикера нижней палаты Конгресса США, Палаты представителей Кевина Маккарти, формально третье лицо в государстве, впервые в истории отправили в отставку. Это беспрецедентное событие тоже было инициировано радикальными республиканцами.
- Через полгода колебаний новый спикер Палаты представителей Майк Джонсон наконец вынес на голосование законопроект о помощи Украине, который 20 апреля 2024 года был одобрен. Радикально настроенные однопартийцы начали угрожать ему увольнением.
- Майк Джонсон со своей стороны заявил, что не волнуется из-за того, что предложение о его увольнении с должности спикера будет выдвинуто на голосование в Палате представителей. Чиновник подчеркнул важность принятия законопроектов в "опасное время".
- 22 марта Грин подала резолюцию о снятии спикера Майка Джонсона. Ее решение раскритиковали другие республиканцы из-за того, что это грозит разделить и так враждующую Республиканскую партию перед выборами.