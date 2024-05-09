Отставки Джонсона не будет: Палата представителей США проголосовала против инициативы Грин

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон останется на своем посту. Против его отставки, инициированной отдельными трампистами, проголосовало большинство республиканцев и демократов.

И демократы, и большинство республиканцев было единодушно против представления Марджори Тейлор Грин.

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Отставка Джонсона не ко времени

Свое представление одиозная конгрессвумен инициировала еще в прошлом месяце. Голосование за него состоялось в среду, 8 мая.

Инициативу Грин поддержали лишь 11 республиканцев, причем остальные 196 других представителей этой партии выступили категорически против увольнения Джонсона. В поддержку спикера-республиканца также выступили 163 демократа. В общем, Джонсона решили оставить в должности 359 конгрессменов. За отставку проголосовало 43 конгрессмена, 7 воздержались.

Инициатива Грин вынести на голосование отставку спикера Джонсона также вызвала недовольство и самого лидера республиканцев Дональда Трампа, который в социальной сети заявил, что "не время" для республиканцев пытаться отодвинуть собственного спикера.

Я ценю демонстрацию доверия со стороны моих коллег, что отвергли эти ложные инициативы,

– сказал Майк Джонсон после голосования.

Почему Грин пыталась отстранить Джонсона с должности

Конгрессвумен инициировала свое представление после серии угроз и встреч с Джонсоном. Она требовала, чтобы спикер в 2024 году больше не вносил на рассмотрение палаты помощь Украине и продвигал только те законопроекты, с которыми соглашается большинство республиканцев. Грин также требовала, чтобы Конгресс прекратил финансирование любых расследований Минюста против Трампа, и добивалась сокращения финансирования федерального правительства.

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