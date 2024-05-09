І демократи, і більшість республіканців була одностайно проти подання Марджорі Тейлор Грін.
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Відставка Джонсона не на часі
Своє подання одіозна конгресвумен ініціювала ще минулого місяця. Голосування за нього відбулося в середу, 8 травня.
Ініціативу Ґрін підтримали лише 11 республіканців, причому решта 196 інших представників цієї партії виступили категорично проти звільнення Джонсона. На підтримку спікера-республіканця також виступили 163 демократи. Загалом, Джонсона вирішили залишити на посаді 359 конгресменів. За відставку проголосувало 43 конгресмени, 7 утрималися.
Ініціатива Ґрін винести на голосування відставку спікера Джонсона також викликала невдоволення і самого лідера республіканців Дональда Трампа, який у соціальній мережі заявив, що "не час" для республіканців намагатися відсунути власного спікера.
Я ціную демонстрацію довіри з боку моїх колег, що відкинули ці помилкові ініціативи,
– сказав Майк Джонсон після голосування.
Чому Ґрін намагалась усунути Джонсона з посади
Конгресвумен ініціювала своє подання після серії погроз та зустрічей із Джонсоном. Вона вимагала, аби спікер у 2024 році більше не вносив на розгляд палати допомогу Україні та просував лише ті законопроєкти, з якими погоджується більшість республіканців. Ґрін також вимагала, аби Конгрес припинив фінансування будь-яких розслідувань Мін'юсту проти Трампа, та домагалася скорочення фінансування федерального уряду.
Чому утворився хаос в Палаті представників США
- Ініціатива з відставки спікера Джонсона – не перше намагання окремої групи республіканців, відомої як MAGA, посіяти хаос. Восени 2023 року спікера нижньої палати Конгресу США, Палати представників Кевіна Маккарті, формально третю особу в державі, вперше в історії відправили у відставку. Ця безпрецедентна подія теж була ініційована радикальними республіканцями.
- Через пів року вагань новий спікер Палати представників Майк Джонсон нарешті виніс на голосування законопроєкт про допомогу Україні, який 20 квітня 2024 року був схвалений. Радикально налаштовані однопартійці почали погрожувати йому звільненням.
- Майк Джонсон зі свого боку заявив, що не хвилюється через те, що пропозиція щодо його звільнення з посади спікера буде висунута на голосування у Палаті представників. Посадовець підкреслив важливість ухвалення законопроектів у "небезпечний час".
- 22 березня Ґрін подала резолюцію про зняття спікера Майка Джонсона. Її рішення розкритикували інші республіканці через те, що це загрожує розділити і так ворогуючу Республіканську партію перед виборами.