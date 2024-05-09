І демократи, і більшість республіканців була одностайно проти подання Марджорі Тейлор Грін.

Дивіться також Джонсон уміло зіграв роль посередника: завдяки чому США схвалили допомогу Україні

Відставка Джонсона не на часі

Своє подання одіозна конгресвумен ініціювала ще минулого місяця. Голосування за нього відбулося в середу, 8 травня.

Ініціативу Ґрін підтримали лише 11 республіканців, причому решта 196 інших представників цієї партії виступили категорично проти звільнення Джонсона. На підтримку спікера-республіканця також виступили 163 демократи. Загалом, Джонсона вирішили залишити на посаді 359 конгресменів. За відставку проголосувало 43 конгресмени, 7 утрималися.

Ініціатива Ґрін винести на голосування відставку спікера Джонсона також викликала невдоволення і самого лідера республіканців Дональда Трампа, який у соціальній мережі заявив, що "не час" для республіканців намагатися відсунути власного спікера.

Я ціную демонстрацію довіри з боку моїх колег, що відкинули ці помилкові ініціативи,

– сказав Майк Джонсон після голосування.

Чому Ґрін намагалась усунути Джонсона з посади

Конгресвумен ініціювала своє подання після серії погроз та зустрічей із Джонсоном. Вона вимагала, аби спікер у 2024 році більше не вносив на розгляд палати допомогу Україні та просував лише ті законопроєкти, з якими погоджується більшість республіканців. Ґрін також вимагала, аби Конгрес припинив фінансування будь-яких розслідувань Мін'юсту проти Трампа, та домагалася скорочення фінансування федерального уряду.

Чому утворився хаос в Палаті представників США