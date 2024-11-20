В Киеве в смертельное ДТП попал преподаватель такмеда из США Майк Меоли

В Киеве в аварию попал преподаватель тактической медицины из США Майк Меоли 1953 года рождения. Он получил травмы несовместимые с жизнью.

Меоли был преданным другом Украины и внес значительный вклад в развитие сети авторизованных NAEMT тренинговых центров. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал Pulse.

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Что известно о деятельности Меоли в Украине

Майк Меоли был бывшим морпехом ВМС США и большим фанатом такмеда. Он мечтал развивать это направление, в частности, внедрением лучших практик на фронте и в обучении.

Своим опытом он активно делился с украинскими коллегами.

"Благодаря его вкладу как аффилированному преподавателю в Украине функционирует сеть тренинговых центров, авторизованных NAEMT (Национальная ассоциация экстренных медицинских техников)", – говорят в Pulse.

Меоли верил, что сейчас в Украине создается лучшая тактическая медицина.

Особый вклад Майка заключался в том, что он был адвокатом внутреннего украинского развития. В то время, когда некоторые западные эксперты утверждали, что украинцы нуждаются в постоянном внешнем контроле, Майк твердо верил: лучшая тактическая медицина сегодня создается именно в Украине. Он подчеркивал, что мы способны самостоятельно обучать себя и передавать наш опыт другим,

– пишет телеграмм-канал.