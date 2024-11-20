Меолі був відданим другом України та зробив значний внесок у розвиток мережі авторизованих NAEMT тренінгових центрів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на телеграм-канал Pulse.

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Що відомо про діяльність Меолі в Україні

Майк Меолі був колишнім морпіхом ВМС США та великим фанатом такмеду. Він мріяв розвивати цей напрямок, зокрема, впровадженням найкращих практик на фронті та у навчанні.

Своїм досвідом він активно ділився з українськими колегами.

"Завдяки його внеску як афілійованому викладачеві в Україні функціонує мережа тренінгових центрів, авторизованих NAEMT (Національна асоціація екстрених медичних техніків)", – кажуть у Pulse.

Меолі вірив, що наразі в Україні створюється найкраща тактична медицина.

Особливий внесок Майка полягав у тому, що він був адвокатом внутрішнього українського розвитку. У той час, коли деякі західні експерти стверджували, що українці потребують постійного зовнішнього контролю, Майк твердо вірив: найкраща тактична медицина сьогодні створюється саме в Україні. Він наголошував, що ми здатні самостійно навчати себе та передавати наш досвід іншим,

– пише телеграм-канал.