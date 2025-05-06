Бывшая "правая рука" Трампа Майк Пенс раскритиковал его за политику в отношении Украины

Майк Пенс был вицерпрезидентом США во время первого срока Дональда Трампа. Политик заявил, что некоторые действия американского лидера резко противоречат успехам их совместной администрации. В частности, он раскритиковал республиканца за "неуверенную поддержку" Украины.

В интервью с Кейтлан Коллинз на CNN Майк Пенс прокомментировал политику Трампа относительно войны в Украине, передает 24 Канал.

Смотрите также Многие люди знают, кто его взорвал, – Трамп о "Северном потоке-2"

Что сказал Пенс

По словам Пенса, Путин не стремится к миру, как утверждает Трамп, а "хочет Украину".

За последние три года мы убедились: Путин хочет Украину. И тот факт, что Россия не придерживается договоренного прекращения огня, это подтверждает,

– сказал Пенс.

Он призвал США и в дальнейшем оказывать военную поддержку Украине.

Если Путин захватит Украину, это лишь вопрос времени, когда он пересечет границу НАТО, и тогда уже американские военные будут вынуждены воевать,

– предупредил политик.

Пенс раскритиковал "неуверенную поддержку" Украины со стороны нынешней администрации Трампа, вспомнив и о противоречивой встрече в Белом доме между Трампом, вице-президентом Джей Ди Вэнсом и президентом Украины Зеленским в феврале, которую назвал "досадной".

В то же время он положительно оценил встречу Трампа и Зеленского в Ватикане и подписание соглашения, которое предусматривает доступ США к украинским полезным ископаемым в обмен на инвестиционный фонд.