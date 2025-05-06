Бывшая "правая рука" Трампа Майк Пенс раскритиковал его за политику в отношении Украины
- Майк Пенс раскритиковал политику Дональда Трампа в отношении Украины.
- Пенс призвал США продолжать военную поддержку Украины, предупредив, что захват Украины Путиным является опасностью для стран НАТО.
Майк Пенс был вицерпрезидентом США во время первого срока Дональда Трампа. Политик заявил, что некоторые действия американского лидера резко противоречат успехам их совместной администрации. В частности, он раскритиковал республиканца за "неуверенную поддержку" Украины.
В интервью с Кейтлан Коллинз на CNN Майк Пенс прокомментировал политику Трампа относительно войны в Украине, передает 24 Канал.
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Что сказал Пенс
По словам Пенса, Путин не стремится к миру, как утверждает Трамп, а "хочет Украину".
За последние три года мы убедились: Путин хочет Украину. И тот факт, что Россия не придерживается договоренного прекращения огня, это подтверждает,
– сказал Пенс.
Он призвал США и в дальнейшем оказывать военную поддержку Украине.
Если Путин захватит Украину, это лишь вопрос времени, когда он пересечет границу НАТО, и тогда уже американские военные будут вынуждены воевать,
– предупредил политик.
Пенс раскритиковал "неуверенную поддержку" Украины со стороны нынешней администрации Трампа, вспомнив и о противоречивой встрече в Белом доме между Трампом, вице-президентом Джей Ди Вэнсом и президентом Украины Зеленским в феврале, которую назвал "досадной".
В то же время он положительно оценил встречу Трампа и Зеленского в Ватикане и подписание соглашения, которое предусматривает доступ США к украинским полезным ископаемым в обмен на инвестиционный фонд.