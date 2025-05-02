"Это плохой вариант": политолог предположил, кто может заменить Волца

Майк Уолц покинул пост советника по национальной безопасности США. Временно его обязанности будет исполнять Марко Рубио, однако возможный кандидат на эту должность может лишь усугубить ситуацию.

Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Игорь Рейтерович, заметив, что говорится о человеке, который очень благосклонен к России, а особенно к Владимиру Путину. Более того, этот чиновник имеет очень низкий уровень профессионализма.

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Уолца может заменить человек, далекий от политики

Политолог отметил, что если на должность советника по нацбезопасности выберут Стива Уиткоффа, то это будет едва ли не худший вариант. Интересно, что это демонстрируют не только его пророссийские взгляды. Его назначение также докажет то, по какому принципу Дональд Трамп назначает людей в свое окружение.

К Уолцу, Рубио или Киту Келлогу нет вопросов относительно их профессионализма и компетентности. Это люди, которые прошли определенные ступеньки и занимали различные должности. Уиткофф – человек, который очень далек от политики и дипломатии, а тем более от вопросов нацбезопасности,

– подчеркнул он.

Более того, в американских медиа сейчас появляется информация о том, что представители команды Трампа недовольны деятельностью Виткоффа и даже считают ее провальной.

Интересно! В то же время издание Axios со ссылкой на собственные источники сообщило, что Уиткофф не заинтересован в должности советника по нацбезопасности. Журналистка телеканала CNN Алайна Трин со ссылкой на источники, которые близки к Уиткоффу также написала, что он сказал близким к нему людям, что не хочет этой должности.

Рейтерович добавил, что Уолц уходит с должности, в частности, из-за скандала с чатом Signal, который сильно ударил по имиджу администрации Трампа. Кроме того, последнее время Белый дом не поручал ему важные дела, из-за чего он "пропал" из информационного пространства.

Напомним, что после увольнения Уолца с его должности, Трамп заявил, что выдвигает его кандидатуру на должность следующего Посла Соединенных Штатов в ООН.