"Трамп признал эту реальность": Волц считает нереальным возвращение Украине всех территорий

Новоизбранный президент США Дональд Трамп считает нереалистичным сценарий, при котором Украина возвращает себе земли в границах 1991 года. Майк Волц говорит, что нужно двигаться дальше.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова будущего советника Трампа Майка Волца в эфире телеканала ABC.

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Каким Трамп видит завершение войны в Украине

Так, исходя из слов Волца, завершение войны против Украины в видении Трампа не будет предусматривать возвращение территорий. Будущий советник говорит, что это должно завершиться дипломатическим путем.

Я просто не думаю, что реалистично говорить о том, что мы собираемся выгнать каждого россиянина с каждого клочка украинской земли. Даже в Крыму – президент Трамп признал эту реальность. И я думаю, что то, что весь мир признает эту реальность, стало огромным шагом вперед. Теперь давайте двигаться дальше. Как нам больше не затягивать этот конфликт?

– заявил Волц.

В том с таки включении Волц заверил, что подготовка к встрече Трампа и Путина уже началась. Однако когда она состоится – пока неизвестно. "В ближайшие дни или недели" также может состояться телефонный разговор между политиками.

По словам Волца, Трамп считает, что урегулирование войны в Украине невозможно без диалога с Россией. По словам советника новоизбранного президента, именно над этим Трамп и будет работать в последующие месяцы.