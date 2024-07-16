Где пытается продвигаться враг: майор ВСУ рассказал, какой замысел у россиян

Оккупанты пытаются прорвать линию обороны на одном из направлений в Харьковской области. Ситуация там сложная, но контролируемая.

Об этом 24 Каналу рассказал майор ВСУ, заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин, рассказав о том, какая сегодня ситуация на Купянском направлении и вблизи Боровой Харьковской области.

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Что происходит на Харьковщине

Как отметил Жорин, российские оккупанты уже достаточно давно пытаются продвигаться в направлении Купянска и Боровой Харьковской области. На этих направлениях продолжаются напряженные бои. А враг на протяжении длительного времени перебрасывает туда резервы.

У них действительно есть замысел продвигаться в сторону Купянска и Боровой. Они уже, видимо, два месяца достаточно нормально перебрасывают туда резервы, чтобы продвигаться. Частично им это удается. Но пока ситуация там неприятная, сложная, но контролируемая,

– рассказал Жорин.

Если захватчики смогут прорвать там линию обороны, то это будет представлять серьезную опасность. Но командование Сил обороны тщательно следит за ситуацией. И туда также перебрасывают наши подразделения, чтобы сдерживать врага.