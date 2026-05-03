Майский ПВО-пад: СБС нанесли масштабный удар по оккупантам
Силы беспилотных систем ВСУ поразили два вражеских зенитно-ракетных комплекса, две радиолокационные станции, шесть СКПП, а также пункты дислокации российских подразделений и телекоммуникационный центр в Мариуполе.
Об этом в воскресенье, 3 мая, заявил командующий Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины Роберт Бровди с позывным "Мадьяр".
Какие результаты поражений?
Роберт Бровди заявил, что подразделения СБС при координации Центра глубинного поражения нанесли ряд ударов по военным объектам на временно оккупированных территориях Донецкой, Запорожской и Луганской областей.
В частности, речь идет о поражении зенитно-ракетного комплекса "Панцирь-С1" в районе Нового Света на временно оккупированной территории Донецкой области, зенитно-ракетного комплекса "Тор" в районе Марковки Луганской области и двух радиолокационных станций типа П-18 в районах Гераськовки и Софиевки.
Под удар также попали:
- временный пункт дислокации подразделения "Рубикон" в Мариуполе;
- временный пункт дислокации подразделения "Шторм", в населенном пункте Каменоватое в Донецкой области;
- временный пункт дислокации личного состава в населенном пункте Степок в Запорожье.