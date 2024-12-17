Россияне хотят "срезать" Времовский выступ: в Deep State заявили об угрозе для Сил обороны

Сложная ситуация наблюдается на Времовском направлении. Оккупанты продолжают "срезать" Времовский выступ, чтобы окружить позиции украинских защитников. Это создает угрозу для Сил обороны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Deep State. Аналитики также показали видео одной из позиций оккупантов и сообщили, в частности, о критической угрозе для Макаровки.

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Что происходит на этом участке фронта

Аналитики сообщают, что самая сложная ситуация в районе Большой Новоселки сейчас на отрезке Макаровка – Благодатное – Сторожевое. После захвата Благодатного противник постоянно стягивает пехоту в село малыми группами, а также продолжает штурмовые действия между Сторожевым и Макаровкой.

Как объясняют в Deep State, соответствующие меры противник осуществляет, чтобы отрезать последний населенный пункт, который пока врагу никак не удается захватить. Отдельно прослеживаются попытки заходить в само Сторожевое, чтобы там также занять позиции и закрепиться.

Все движения направлены на окутывание Большой Новоселки, перекрытие логистики и со временем оккупации поселка. Несколько дней назад был совершен накат на Новый Комар, о котором мы писали и частично он был успешен, ведь кацапы смогли засесть в селе,

– говорится в сообщении.

Впрочем, согласно обнародованной информации, сейчас наиболее критическая ситуация разворачивается вокруг Макаровки, что может иметь неприятные последствия для украинских сил: "Ее просто продолжают усиливать вместо того, чтобы решать и выставить значительно более важные приоритеты. Последнее обновление четко описывает всю обстановку".

Аналитики показали позицию россиян между Сторожевым и Макаровкой. По их словам, она там не одна, есть и другие.

Возле Макаровки наблюдается критическая ситуация: смотрите видео

Напомним, ранее в Deep State сообщали, что российские захватчики оккупировали Анновку. Кроме того, продвинулись у Кругленького, Дальнего, Успеновки, Песчаного, Сторожевого, Трудового, а также в Курахово, Шевченко и Константинопольском.