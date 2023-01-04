"Мобилизированные убили мобилки": в России сделали официальное заявление о Макеевке, но до правды далеко

Через 3 суток после удара по училищу в Макеевке, где находились сотни мобилизованных оккупантов, минобороны России решило выдать "официальное" заявление. Однако без лжи, конечно, не обошлось.

Соответствующее заявление опубликовало российское минобороны, сообщает 24 Канал. Очевидно, она показалась абсурдной даже "болтливой голове" Игорю Конашенкову, ведь ее объявлял заместитель начальника военно-политического управления российской армии Сергей Севрюков.

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Россия объявила большее число погибших

В России решили признать гибель еще 26 своих военных и, таким образом, по данным Москвы, в Макеевке в новогоднюю ночь погибли 89 оккупантов. Среди погибших российское минобороны также назвало заместителя командира полка – подполковника Бачурина.

Севрюков заявил, что по училищу в Макеевке было выпущено 6 снарядов HIMARS и якобы 2 из них перехватило печально известное российское ПВО. Однако в России говорят, что после попадания 4 снарядов здание обрушилось.

Ну и главное – кто виноват? В российском минобороны ожидаемая вина за удар списана на оккупантов, находившихся в училище. Мол, из-за массового использования мобильных телефонов, запрещенных для захватчиков, ВСУ запеленговали и определить координаты оккупантов. То есть мобильные телефоны убили мобилизованные – какая ирония.

Парад лжи о HIMARS

Никто не удивится тому, что мы подловили минобороны России на лжи, но солгали они дважды. Утром 4 января Игорь Конашенков заявил о якобы уничтожении 4 систем HIMARS – 2 единиц в Дружковке (по версии россиян, ледовая арена якобы была реактивной системой залпового огня) и еще 2 якобы в Краматорске, из-за чего количество "уничтоженных" 2 из установок.

Но вот через несколько часов Севрюков заявил об уничтожении уже 5 HIMARS – якобы 1 установку россияне уничтожили ответным огнем после удара по Макеевке и еще 4 при ударе по Дружковке, где, еще раз напомним, россияне попали в ледовую арену. В Краматорске же, значит, ничего не "уничтожали".

То есть со слов Севрюкова следует, что Украина уже "потеряла" 28 из 20 существующих систем HIMARS.

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