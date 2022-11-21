В Макеевке – "хлопок": оккупанты заявляют о пожаре на нефтебазе

Утро 21 ноября для российских оккупантов началось неудачно. Появилась информация, что у них случился "хлопок".

Так, в Макеевке Донецкой области произошел масштабный пожар. Об этом пишут пропагандистские СМИ.

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В Макеевке новый "хлопок"

Российские СМИ утверждают, что пожар якобы произошел на нефтебазе в Макеевке из-за попадания взрывоопасного предмета. В результате этого вспыхнули 2 цистерны с топливом и 3 стационарные емкости. Есть ли жертвы или пострадавшие – пока неизвестно.

Отметим, когда в оккупированные города приходит "хлопок", то российские пропагандисты сразу придумывают мифические пожары и лгут, что жертв якобы нет. На самом же деле захватчики не хотят признавать провал и скрывают реальные причины.

К оккупантам часто приходит "хлопок"

В Брянской области России 18 ноября случился "хлопок". После этого там исчез свет. 15 ноября в Мелитополе к захватчикам пришел новый "хлопок" . Так, громкий взрыв прогремел в жилом районе на севере города, возле 24-го училища, где сосредоточено очередное логово оккупантов. Утро 16 ноября стало неспокойным для жителей Орловской области. Известно, что свежий "хлопок" подвезли в местную нефтебазу.

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