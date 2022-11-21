Так, у Макіївці, що на Донеччині, сталася масштабна пожежа. Про це пишуть пропагандистські ЗМІ.

До теми "Знову бомбить Шебекіно": у Бєлгородській області "бавовна"

У Макіївці нова "бавовна"

Російські ЗМІ стверджують, що пожежа нібито сталася на нафтобазі в Макіївці через попадання вибухонебезпечного предмета. Внаслідок цього спалахнули 2 цистерни з паливом та 3 стаціонарні місткості. Чи є жертви або постраждалі – поки невідомо.

Зауважимо, коли в окуповані міста приходить "бавовнятко", то російські пропагандисти одразу вигадують міфічні пожежі і брешуть, що жертв буцімто немає. Насправді ж загарбники не хочуть визнавати провал та приховують реальні причини.

До окупантів часто приходить "бавовнятко"

У Брянську область Росії 18 листопада завітало "бавовнятко". Після цього там зникло світло. 15 листопада у Мелітополі до загарбників завітала нова "бавовна". Так, гучний вибух пролунав у житловому районі на півночі міста, біля 24-го училища, де зосереджене чергове лігво окупантів. Ранок 16 листопада став неспокійним для мешканців Орловської області. Відомо, що свіжу "бавовну" підвезли до місцевої нафтобази.

Варте уваги – У Донецьку сталася дуже потужна "бавовна": дивіться відео