В оккупированной Макеевке – мощный "хлопок": горит-пылает нефтебаза

Во временно оккупированную Макеевку вечером 5 июля наведался "хлопок". В этот раз он решил забрать у захватчиков нефтебазу.

Российские оккупанты уже жалуются из-за пожара. Их истерические сообщения распространяют росСМИ, сообщают 24 Канал.

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"Хлопок" продолжает показывать оккупантам, что у них нет никакого будущего на временно оккупированной территории Украины. Макеевку освободят от врага и вместе с украинским флагом туда вернется безопасность для украинцев.

В сети распространяют кадры с места инцидента. На них видно, что у окупантов сильно пылает. К слову, как в прямом, так и в переносном смысле.

Нефтебаза пылает в Макеевке: смотрите видео



Нефтебаза пылает в Макеевке / Фото из сети

"Хлопок" продолжает тур

"Хлопок" тем временем продолжает свой тур временно оккупированными территориями Украины. "Привет" от нее 5 июля прилетел оккупантам и в Волновахе. Там взрывы прогремели в помещении, которое захватчики обустроили как так называемую "администрацию". Оккупанты уже разнились из-за прилета. Они рассказывают об "ударе ВСУ".

Сообщили о трех пострадавших. Хотя, учитывая, как Россия лжет о своих потерях, эта цифра может быть намного выше.