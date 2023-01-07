Маккарти избрали спикером Палаты представителей США: как это повлияет на поставку оружия Украине

В США после 15 раундов голосования избрали спикера Палаты представителей США. Новый избранник Кевин Маккарти сразу же пообещал инициировать проверки законности поставок оружия в Украину, однако они еще раз покажут, что Украина оружие использует должным образом.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал политолог Николай Давыдюк. Он убежден, что радикалов в США много, согласно закону, они действительно могут проводить такие проверки, однако они не выявят никаких нарушений.

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7 января 2023 года стало известно об избрании спикером Палаты представителей США республиканца Кевина Маккарти. Он уже пообещал начать расследование касательно Джозефа Байдена и его администрации.

Проверка ничего не обнаружит

По словам Давыдюка, это будет демонстрацией того, что "сбитый потенциальный кандидат в президенты" пытается работать против Украины. Целью Маккарти является наращивание политических амбиций.

Они сделают аудит оружия, обнаружат, что ничего не воровали, все использовалось эффективно, значит, Украина классная. Демократы возьмут это на флаги, пойдут с этим на выборы и скажут: "Смотрите наши партнеры супер",

– убежден политолог.

Он отметил, что подобные заигрывания против Украины имеют определенный скепсис, но не имеют реального основания.

Оснований для беспокойства нет

Украина имеет хорошие отношения с обеими партиями: "Вы видели, как встречали Зеленского, все нас обнимали, все нам протягивали руку, и все нас поддерживают", подчеркнул Давыдюк.

Хотите проверять – проверяйте. Разве нам есть чего бояться? Более того, разве мы голыми руками этих русаков положили? Вот вам и ответ на этот вопрос,

– заявил эксперт.

Давыдюк хотел бы, чтобы Кевин Маккарти приехал в Украину и посмотрел: "Можете сделать аудит украинских военных и окажется, что это самые героические и храбрые военные в мире".

После такого визита, убежден Давыдюк, спикер делал бы комиссии, чтобы умножать втрое помощь Украине и возглавил бы такую миссию.

Давыдюк о расследовании в США: смотреть видео

Игра не против Украины

Политолог подчеркнул, что такая работа идет не против Украины, ведь республиканцы тоже поддерживают наше государство. Это направлено против администрации Байдена, потому что уже началась избирательная кампания, а Украина в топ пяти вопросах на повестке дня Соединенных Штатов Америки.

"Это противостояние партий, аналогичное "да или нет абортам", "верх – низ налогов", историям с климатом и тому подобное", – отметил спикер.

Сопернические партии в США хотят поймать друг друга на чем-то, убежден политолог. Он предположил, что если бы хотели поймать очень сильно, расследовали бы историю с Афганистаном.

Поскольку играют с Украиной, то это игра в поддавки, и здесь точно ничего стратегического против Украины нет,

– подытожил Давыдюк.

Избрание Кевина Маккарти спикером Палаты представителей: детали